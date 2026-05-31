Ними пишається увесь світ: відомі люди, які народились у Києві
Сьогодні, 31 травня, в Україні відзначають День Києва. Традиційно це свято припадає на останню неділю травня. Цей день має особливе значення для киян, адже у такі дати хочеться пригадати історію свого міста й вшанувати тих людей, які доклали зусиль для розвитку незалежної української столиці.
Попри війну, наші міста не стоять на місці, а розвиваються. І дуже часто цим займаються відомі кияни, яких уже знає весь світ. У День Києва 24 Канал розповість про видатних знаменитостей, які народились у столиці і пишаються цим.
Євген Клопотенко
Переможець проєкту "МастерШеф" і відомий український шеф-кухар в українському просторі викликає двоякі враження у людей. Хтось захоплюється неординарним підходом Євгена до кулінарії, а хтось вважає, що його рецепти взагалі не мають права на життя.
Та все ж Клопотенко зумів досягти певних серйозних результатів. Реформа шкільного харчування проводилась завдяки його супроводу, у 2025 році приготував для принца Гаррі улюблену страву його матері – покійної принцеси Діани. Від так, член королівської сім'ї їв борщ, качану кашу, верещаку і сирники. Шеф-кухар також вручив герцогу Сассекському банку борщової заправки, щоб він "не забув про цей смак", і залишив свій номер телефону, щоб Гаррі написав, коли приготує борщ.
А нещодавно кулінар став першим за 15 сезонів польського "МастерШефу" запрошеним шефом з України. Клопотенко розповів, що спеціально для участі привіз із собою українські продукти: качану кашу, копчену грушу, бринзу, насіння кропу, квас та інші інгредієнти. За його словами, навіть бджоли були.
Юрій Рибчинський
22 травня українському поету та драматургу виповнився 81 рік. Його творча діяльність не тільки стала українським культурним спадком, а й поширилась далеко за межі України, щоб наша пісня лунала навіть у найвіддаленіших куточках світу.
До прикладу, знаменитий "Хрещатик", який написав Рибчинський, виконує Павло Зібров, "Минає день" – написана у співавторстві з Миколою Мозговим або ж "Ой летіли дикі гуси", яка стилізована під народний мотив, колись виконувала Ніна Матвієнко.
У 2020 році Юрія Рибчинського було нагороджено найвищою державною відзнакою – Герой України. Також поет має багато інших нагород: орден Держави, звання народного артиста, звання заслуженого діяча мистецтв, орден князя Ярослава Мудрого, відзнака "Національна легенда" тощо.
Дмитро Комаров
Про українського мандрівника чули навіть там, де ніколи не ступала нога туриста. Його проєкт "Світ навиворіт" став справжнім фурором на телебаченні, а на ютубі випуски з мандрівок досі збирають мільйонні перегляди.
У 2020 році медійник став заслуженим журналістом України. У 2021 році ведучий випустив авторський проєкт "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", який створив до 30-ї річниці незалежності України.
Під час повномасштабного вторгнення Комаров побував у містах Київської області, які українські війська звільнили від російських окупантів: Гостомелі, Бучі, Ірпені, та інших регіонах України.
Дмитро продовжує мандрувати Україною та досліджувати її у програмі "Світ навиворіт. Україна".
Ліна Костенко
Українська поетеса-шістдесятниця цього року відсвяткувала 96-річчя. Видатна українка народилась не безпосередньо у Києві, а із міста Ржищева, що на Київщині. Та уже багато років жінка живе у столиці.
Уперше за довгий час Костенко презентувала нову збірку віршів "Вітер з Марса", яка включає нові та недруковані вірші, що охоплюють період від початку Незалежності до сьогодення.
Ліна Костенко також закликала підтримувати молодих поетів та підкреслила важливість антивоєнної літератури.
Дарія Білодід
Українська дзюдоїстка відома у всьому світі як одна з найобдарованіших спортсменок. Дарія стала наймолодшою в історії свого виду спорту чемпіонкою світу, здобувши цей титул у 17 років.
Серед її здобутків – дві золоті медалі чемпіонатів світу (2018, 2019), три титули чемпіонки Європи та бронзова медаль Олімпіади-2020. Наразі спортсменка взяла паузу і поки невідомо, коли дівчина повернеться до змагань.
А чи знали ви, що навіть серед голлівудських зірок є вихідці з Києва?! Міла Йовович у 1975 році народилась у Києві, але через 6 років із родиною емігрувала до США. Цікаво, що американську акторку часто запитували про українське та російське коріння, і вона завжди відповідала, що народилась в Україні, але і росіянкою відчуває себе також.
Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, акторка згадала про своє походження та підтримала нашу країну.