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Show24 Світові знаменитості Розлучення та новий роман: деталі особистого життя Дена Рейнольдса – фронтмена Imagine Dragons
14 липня, 17:19
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Розлучення та новий роман: деталі особистого життя Дена Рейнольдса – фронтмена Imagine Dragons

Марта Гнат
Основні тези
  • Ден Рейнольдс розлучився з Ейжею Волкман, з якою був у шлюбі з 2011 року і має чотирьох дітей; розлучення відбулося у 2023 році.
  • Після розлучення його помітили з акторкою Мінкою Келлі; також відомо, що Ден активно підтримує Україну, піднімаючи український прапор на концертах та випустивши кліп "Crushed" з кадрами війни в Україні.

Сьогодні, 14 липня, улюбленцю мільйонів – Дену Рейнольдсу, виповнилось 38 років. Він успішний музикант, хоча його родина була проти того, щоб Ден займався музикою, бо вважали це несерйозною справою. Однак чоловік наполіг на своєму і не прогадав. Особливого його люблять українці, адже співак дуже часто демонструє свою підтримку нашій країні.

Здавалось, що фронтмен Imagine Dragons проживає безтурботне життя, однак це не так. Багато років він боровся з серйозним автоімунним захворюванням – хворобою Бехтерєва (запальне захворювання суглобів і хребта), та декілька років тому Ден увійшов у ремісію. Такий серйозний виклик не завадив побудувати успішну кар'єру та створити сім'ю. Однак родинне щастя не протривало все життя. Найцікавіше про особисте життя Дена Рейнольдса та його підтримку України, читайте в матеріалі Show24.

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З Ейжею Волкман чоловік одружився у 2011 році. За роки подружнього життя народилось четверо дітей: донечка Ерроу, двоє дівчат-близнючок Гія та Коко й син Валентайн, який народився у 2019 році.

Ден Рейнольдс з ексдружиною Ейжею та дітьми / Фото з інстаграму співака

Перший раз пара заговорила про розлучення у 2018 році. 

Після 7 чудових років разом наш шлюб з Ейжею закінчився. Наші діти залишаються найважливішою річчю в нашому житті, і ми будемо продовжувати виховувати їх з усією любов'ю, 
– писав фронтмен Imagine Dragons.

Та співак поспішив із такою гучною заявою, адже подружжя примирилось. А про це у своєму інстаграмі написала Ейжа.

Я знаю, що це була божевільна дорога. Це вбивало нас двох величезну кількість разів. Минулого року ми вбили один одного, а тепер ми відновлюємося. Чесна і безсоромна готовність померти мільйонами смертей задля того, щоб бути щирим. Ось що ми зробили. І зараз. Чесність. Це все, що нам потрібно,
– зізнавалась колишня дружина Дена.

Тоді вийшов трек Bad Liar, який Рейнольдс написав разом з Ейжею.

Imagine Dragons – Bad Liar: дивіться відео онлайн

У вересні 2022 року соліст знову заявив, що розлучається з дружиною. Та цього разу заява фронтмена не була інфантильною. Подружжя дійсно розлучилось. До слова, це Ейжа подала на розлучення. Від так, у 2023 році цей союз офіційно розпався.

Однак для шанувальників залишалась незрозумілою причина такого рішення, адже пара не дала аудиторії жодної конкретики.

За місяць після розлучення співака помітили у компанії акторки Мінки Келлі, яка є зіркою фільму "Сусідка по кімнаті".

Цікаво, що про роман Дена з Мінкою говорили з листопада 2022 року, коли їх вперше помітили на прогулянці Лос-Анджелесом. Вони тоді трималися за руки та виглядали як пара.

Ден Рейнольдс з Мінкою Келлі / Фото Page Six

Та чи тривають ці стосунки досі – невідомо. Сьогодні соліст Imagine Dragons перебуває у світовому турне, можливо, його серце знову вільне або вже палає почуттям кохання.

Коли розпочалась повномасштабна війна в Україні, Imagine Dragons скасували свої концерти в Україні та Росії, які мали відбутись у межах світового туру. Тоді Ден опублікував допис, де заявив про свою підтримку Україні. Він був один із перших світових артистів, які майже одразу висловили позицію.

Ден Рейнольдс підтримав українців / Скриншот з інстаграму вокаліста

На наступних концертах Європою, фронтмен неодноразово підіймав синьо-жовтий прапор на сцені на знак підтримки.

У 2023 році гурт випустив кліп на пісню Crushed, до якого увійшли кадри, зняті під час повномасштабної війни в Україні. У відео розповіли історію українського хлопчика Сашка.

У ньому розповідається про Сашу, молодого хлопця, який пережив місяці обстрілів у своєму місті. Історія Саші розриває серце, і є тисячі інших, таких як він, які відчайдушно потребують допомоги. Навіть сьогодні його родина без світла та інших елементарних комунікацій,
– йдеться в повідомленні.

Imagine Dragons – Crushed: дивіться відео онлайн

Сьогодні колектив перебуває у новому турі LOOM. На усіх концертах присутні українці, які приносять з собою синьо-жовті прапори, а Ден з радістю їх приймає та підіймає на сцені.

А нещодавно, під час одного з концертів, фронтмен підняв прапор 122 бригади ТрО та продемонстрував знак перемоги, підтримуючи Україну.