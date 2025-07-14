Розлучення та новий роман: деталі особистого життя Дена Рейнольдса – фронтмена Imagine Dragons

Сьогодні, 14 липня, улюбленцю мільйонів – Дену Рейнольдсу, виповнилось 38 років. Він успішний музикант, хоча його родина була проти того, щоб Ден займався музикою, бо вважали це несерйозною справою. Однак чоловік наполіг на своєму і не прогадав. Особливого його люблять українці, адже співак дуже часто демонструє свою підтримку нашій країні.

Здавалось, що фронтмен Imagine Dragons проживає безтурботне життя, однак це не так. Багато років він боровся з серйозним автоімунним захворюванням – хворобою Бехтерєва (запальне захворювання суглобів і хребта), та декілька років тому Ден увійшов у ремісію. Такий серйозний виклик не завадив побудувати успішну кар'єру та створити сім'ю. Однак родинне щастя не протривало все життя. Найцікавіше про особисте життя Дена Рейнольдса та його підтримку України, читайте в матеріалі Show24.

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Хто колишня дружина фронтмена та чому подружжя розлучилось?

З Ейжею Волкман чоловік одружився у 2011 році. За роки подружнього життя народилось четверо дітей: донечка Ерроу, двоє дівчат-близнючок Гія та Коко й син Валентайн, який народився у 2019 році.

Ден Рейнольдс з ексдружиною Ейжею та дітьми / Фото з інстаграму співака

Перший раз пара заговорила про розлучення у 2018 році.

Після 7 чудових років разом наш шлюб з Ейжею закінчився. Наші діти залишаються найважливішою річчю в нашому житті, і ми будемо продовжувати виховувати їх з усією любов'ю,

– писав фронтмен Imagine Dragons.

Та співак поспішив із такою гучною заявою, адже подружжя примирилось. А про це у своєму інстаграмі написала Ейжа.

Я знаю, що це була божевільна дорога. Це вбивало нас двох величезну кількість разів. Минулого року ми вбили один одного, а тепер ми відновлюємося. Чесна і безсоромна готовність померти мільйонами смертей задля того, щоб бути щирим. Ось що ми зробили. І зараз. Чесність. Це все, що нам потрібно,

– зізнавалась колишня дружина Дена.

Тоді вийшов трек Bad Liar, який Рейнольдс написав разом з Ейжею.

Imagine Dragons – Bad Liar: дивіться відео онлайн

У вересні 2022 року соліст знову заявив, що розлучається з дружиною. Та цього разу заява фронтмена не була інфантильною. Подружжя дійсно розлучилось. До слова, це Ейжа подала на розлучення. Від так, у 2023 році цей союз офіційно розпався.

Однак для шанувальників залишалась незрозумілою причина такого рішення, адже пара не дала аудиторії жодної конкретики.

Що відомо про роман Дена Рейнольдса?

За місяць після розлучення співака помітили у компанії акторки Мінки Келлі, яка є зіркою фільму "Сусідка по кімнаті".

Цікаво, що про роман Дена з Мінкою говорили з листопада 2022 року, коли їх вперше помітили на прогулянці Лос-Анджелесом. Вони тоді трималися за руки та виглядали як пара.

Ден Рейнольдс з Мінкою Келлі / Фото Page Six

Та чи тривають ці стосунки досі – невідомо. Сьогодні соліст Imagine Dragons перебуває у світовому турне, можливо, його серце знову вільне або вже палає почуттям кохання.

Як Ден Рейнольдс підтримує Україну?

Коли розпочалась повномасштабна війна в Україні, Imagine Dragons скасували свої концерти в Україні та Росії, які мали відбутись у межах світового туру. Тоді Ден опублікував допис, де заявив про свою підтримку Україні. Він був один із перших світових артистів, які майже одразу висловили позицію.

Ден Рейнольдс підтримав українців / Скриншот з інстаграму вокаліста

На наступних концертах Європою, фронтмен неодноразово підіймав синьо-жовтий прапор на сцені на знак підтримки.

У 2023 році гурт випустив кліп на пісню Crushed, до якого увійшли кадри, зняті під час повномасштабної війни в Україні. У відео розповіли історію українського хлопчика Сашка.

У ньому розповідається про Сашу, молодого хлопця, який пережив місяці обстрілів у своєму місті. Історія Саші розриває серце, і є тисячі інших, таких як він, які відчайдушно потребують допомоги. Навіть сьогодні його родина без світла та інших елементарних комунікацій,

– йдеться в повідомленні.

Imagine Dragons – Crushed: дивіться відео онлайн

Сьогодні колектив перебуває у новому турі LOOM. На усіх концертах присутні українці, які приносять з собою синьо-жовті прапори, а Ден з радістю їх приймає та підіймає на сцені.

А нещодавно, під час одного з концертів, фронтмен підняв прапор 122 бригади ТрО та продемонстрував знак перемоги, підтримуючи Україну.