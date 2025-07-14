Казалось, что фронтмен Imagine Dragons проживает беззаботную жизнь, однако это не так. Много лет он боролся с серьезным аутоиммунным заболеванием – болезнью Бехтерева (воспалительное заболевание суставов и позвоночника), и несколько лет назад Дэн вошел в ремиссию. Такой серьезный вызов не помешал построить успешную карьеру и создать семью. Однако семейное счастье не продлилось всю жизнь. Самое интересное о личной жизни Дэна Рейнольдса и его поддержке Украины, читайте в материале Show24.

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Кто бывшая жена фронтмена и почему супруги развелись?

С Эйжей Волкман мужчина женился в 2011 году. За годы супружеской жизни родилось четверо детей: дочь Эрроу, две девочки-близняшки Гия и Коко и сын Валентайн, который родился в 2019 году.

Дэн Рейнольдс с экс-супругой Эйжей и детьми / Фото из инстаграма певца

Первый раз пара заговорила о разводе в 2018 году.

После 7 замечательных лет вместе наш брак с Эйжей закончился. Наши дети остаются самой важной вещью в нашей жизни, и мы будем продолжать воспитывать их со всей любовью,

– писал фронтмен Imagine Dragons.

Но певец поспешил с таким громким заявлением, ведь супруги примирились. А об этом в своем инстаграме написала Эйжа.

Я знаю, что это была сумасшедшая дорога. Это убивало нас двоих огромное количество раз. В прошлом году мы убили друг друга, а теперь мы восстанавливаемся. Честная и бесстыдная готовность умереть миллионами смертей ради того, чтобы быть искренним. Вот что мы сделали. И сейчас. Честность. Это все, что нам нужно,

– признавалась бывшая жена Дэна.

Тогда вышел трек Bad Liar, который Рейнольдс написал вместе с Эйжей.

Imagine Dragons – Bad Liar: смотрите видео онлайн

В сентябре 2022 года солист снова заявил, что разводится с женой. Но на этот раз заявление фронтмена не было инфантильным. Супруги действительно развелись. К слову, это Эйжа подала на развод. От так, в 2023 году этот союз официально распался.

Однако для поклонников оставалась непонятная причина такого решения, ведь пара не дала аудитории никакой конкретики.

Что известно о романе Дэна Рейнольдса?

Через месяц после развода певца заметили в компании актрисы Минки Келли, которая является звездой фильма "Соседка по комнате".

Интересно, что о романе Дэна с Минкой говорили с ноября 2022 года, когда их впервые заметили на прогулке по Лос-Анджелесу. Они тогда держались за руки и выглядели как пара.

Дэн Рейнольдс с Минкой Келли / Фото Page Six

Но продолжаются ли эти отношения до сих пор – неизвестно. Сегодня солист Imagine Dragons находится в мировом турне, возможно, его сердце снова свободно или уже пылает чувством любви.

Как Дэн Рейнольдс поддерживает Украину?

Когда началась полномасштабная война в Украине, Imagine Dragons отменили свои концерты в Украине и России, которые должны были состояться в рамках мирового тура. Тогда Дэн опубликовал сообщение, где заявил о своей поддержке Украины. Он был один из первых мировых артистов, которые почти сразу выразили позицию.

Дэн Рейнольдс поддержал украинцев / Скриншот из инстаграма вокалиста

На следующих концертах по Европе, фронтмен неоднократно поднимал сине-желтый флаг на сцене в знак поддержки.

В 2023 году группа выпустила клип на песню Crushed, в который вошли кадры, снятые во время полномасштабной войны в Украине. В видео рассказали историю украинского мальчика Саши.

В нем рассказывается о Саше, молодом парне, который пережил месяцы обстрелов в своем городе. История Саши разрывает сердце, и есть тысячи других, таких как он, которые отчаянно нуждаются в помощи. Даже сегодня его семья без света и других элементарных коммуникаций,

– говорится в сообщении.

Imagine Dragons – Crushed: смотрите видео онлайн

Сегодня коллектив находится в новом туре LOOM. На всех концертах присутствуют украинцы, которые приносят с собой сине-желтые флаги, а Дэн с радостью их принимает и поднимает на сцене.

А недавно, во время одного из концертов, фронтмен поднял флаг 122 бригады ТрО и продемонстрировал знак победы, поддерживая Украину.