Помер Ден Сіммонс – автор культових романів "Гіперіон" і "Терор"

Помер американський письменник Ден Сіммонс, який написав відомі романи "Гіперіон" та "Терор". Йому було 77 років.

Про це в соцмережі X написав його друг Девід Моррелл.

Ден Сіммонс пішов з життя 21 лютого 2026 року в місті Лонгмонт внаслідок ускладнень після інсульту.

У письменника залишилися дружина Карен, донька Джейн, онуки Майло та Люсія Гленн, а також брат Вейн Сіммонс.

Кремацію провела похоронна каплиця Ahlberg у Лонгмонті. Прах Дена Сіммонса буде розвіяно пізніше, як вказано в його некролозі.

Що відомо про Дена Сіммонса?