28 лютого, 12:26
Помер Ден Сіммонс – автор культових романів "Гіперіон" і "Терор"
Основні тези
- Ден Сіммонс, відомий американський письменник, помер у віці 77 років 21 лютого 2026 року внаслідок ускладнень після інсульту.
- Сіммонс написав 31 роман і отримав численні престижні нагороди, його роботи перекладені багатьма мовами.
Помер американський письменник Ден Сіммонс, який написав відомі романи "Гіперіон" та "Терор". Йому було 77 років.
Про це в соцмережі X написав його друг Девід Моррелл.
Ден Сіммонс пішов з життя 21 лютого 2026 року в місті Лонгмонт внаслідок ускладнень після інсульту.
У письменника залишилися дружина Карен, донька Джейн, онуки Майло та Люсія Гленн, а також брат Вейн Сіммонс.
Кремацію провела похоронна каплиця Ahlberg у Лонгмонті. Прах Дена Сіммонса буде розвіяно пізніше, як вказано в його некролозі.
Що відомо про Дена Сіммонса?
- Майбутній письменник народився 4 квітня 1948 року в Пеорії (штат Іллінойс, США).
- Закінчив коледж Wabash (ступінь з англійської мови) та Вашингтонський університет у Сент-Луїсі (магістр освіти).
- Сіммонс майже 18 років працював учителем у США – спочатку в Міссурі, згодом у Баффало (Нью-Йорк) і Лонгмонті (Колорадо).
- Він навіть був номінований у фіналі конкурсу "Учитель року штату Колорадо".
- У 1987 році Ден залишив викладання, щоб повністю присвятити себе письменництву. Його перший роман – Song of Kali (1985) – отримав Всесвітню премію фентезі.
- Загалом Сіммонс написав 31 роман і кілька збірок оповідань.Його твори відзначені престижними нагородами, зокрема преміями Bram Stoker, Locus, Shirley Jackson та Hugo Award. Письменник працював у різних жанрах — від історичного роману й горору до кримінальної та наукової фантастики. Його книги перекладені десятками мов і видані в багатьох країнах світу.