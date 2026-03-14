Відомі люди в ЗСУ: хто зі знаменитостей пішов добровольцем на війну
- Багато знаменитостей, включаючи Дмитра Дікусара, Ярину Квасній, Володимира Ращука, Мар'яна Пирожка, Андрія Любку, Андрія Задворного, Андрія Лузана, та YARMAK, добровільно вступили до лав ЗСУ під час повномасштабної війни.
- Знаменитості обіймають різні посади, від санітарки до командирів батальйонів.
Сьогодні, 14 березня, відзначають День українського добровольця. Ще у 2017 році Верховна Рада України затвердила офіційне свято.
В умовах повномасштабної війни тема добровольців стала ще важливішою. Варто тільки пригадати, як у перші дні до військкоматів вишикувались черги з чоловіків і жінок, які готові були взяти до рук зброю, щоб захищати країну від агресора. До лав добровольців долучились і зірки українського шоубізнесу. 24 Канал розповість, хто з відомих людей добровільно вступив у лави ЗСУ.
Хто з українських знаменитостей добровільно пішов на війну?
Дмитро Дікусар
Хореограф на початку повномасштабної війни ухвалив рішення щодо мобілізації. Він дуже рідко виходить на зв'язок й не розповідає деталі військової служби. Наприкінці 2025 року Дмитро з'явився на "Танцях із зірками" й став суддею благодійного випуску.
Ярина Квасній
Виконавиця хіта "Парова машина" ще майже два роки тому подала документи у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Вона не розповідала рідним, що наважилась на такий крок.
Сьогодні дівчина служить на сході України в Першому окремому медичному батальйоні. Її посада – санітарка на передовому хірургічному відділенні.
Володимир Ращук
Після початку повномасштабного вторгнення зірка серіалу "Прикордонники" добровільно пішов на війну. Військовий служить у батальйоні "Свобода" у складі бригади швидкого реагування на Нацгвардії "Рубіж".
Мар'ян Пирожок
Соліст гурту "Пиріг і Батіг" добровільно вступив до лав Збройних Сил України. Музикант не став розголошувати деталей служби – до якого підрозділу долучився чи де зараз перебуває, але зізнався, що ухвалив це рішення добровільно.
Андрій Любка
Після початку повномасштабного вторгнення український письменник став волонтером. У листопаді минулого року чоловік підсумував, що придбав вже 400 автівок для Збройних Сил України.
Та наприкінці січня повідомив, що ухвалив рішення про мобілізацію. 1 лютого Любка склав присягу і на той момент ще проходив базову військову підготовку. Андрій писав, що "загалом почувається на своєму місці".
Андрій Задворний
Переможець 2 сезону "Холостячки" ще у лютому цього року повідомив, що мобілізувався до Нацгвардії. Він пояснив, що вирішив стати на захист України, бо відчув, що може бути ефективним.
Андрій Лузан
Співзасновник проєкту "Леви на джипі" влітку 2024 року добровільно мобілізувався. Сьогодні він служить у 412-му окремому полку безпілотних систем Nemesis та є оператором дрона.
YARMAK
До війська співак добровільно долучився 26 лютого 2022 року. Виконавець не приховував, що тоді думав, що це лише на кілька місяців. Зараз YARMAK обіймає посаду командира батальйону в 412 окремій бригаді Безпілотних Систем Nemesis.
Дякуємо усім, хто зараз захищає Україну ціною власного життя.