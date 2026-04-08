Зірка "X-Фактора" Девід Аксельрод повернувся до служби після реабілітації
- Девід Аксельрод повернувся до служби після реабілітації та долучився до лав Національної гвардії України.
- Під час служби в ТрО він травмував коліно, що вимагало двох операцій і тривалої реабілітації.
Співак Девід Аксельрод повідомив, що повернувся до служби після реабілітації. Він розповів, де зараз служить.
Подробицями Аксельрод поділився в інтерв'ю OBOZ.UA. Журналістка видання поспілкувалася з ним за лаштунками концерту пам'яті композитора Миколи Мозгового.
Девід Аксельрод майже не з'являється в інформаційному просторі. Співак пояснив, що у нього змінилися пріоритети.
Мова не про кар'єру і не про медійну присутність, а про значно базовіші речі – щоб ми вистояли й перемогли,
– зазначив він.
Аксельрод розповів, що з перших днів повномасштабного вторгнення займався благодійним фондом, служив у ТрО, а зараз долучився до лав Національної гвардії України.
Співак підкреслив, що добровільно долучитися до війська – це було його свідоме рішення. Водночас Девід додав, що пройшов складний шлях.
На одному з виїздів отримав травму – далі операція, потім ще одна. Саме в той період завершився контракт із ТрО, і постало питання: що далі? Я фактично на рік випав з активної служби – операції, реабілітація, поступове повернення у форму. Але коли відновився – повернувся знову до служби – вже в Нацгвардію,
– поділився Аксельрод.
Нагадаємо, торік у коментарі ТСН дружина Девіда Аксельрода, продюсерка Олена Мозгова, розповіла, що у 2022 році, під час служби в ТрО, чоловік травмував коліно.
У нього зараз реабілітація після операції. Він був у ТрО, він служив, власне, на тлі цієї всієї історії він травмував і до того травмоване коліно. Були дві операції, зараз у нього друга реабілітація. Маю надію, що все закінчиться добре. Травму дістав під час служби 2022 року, але до того це коліно вже оперували, воно було не в порядку, він просто на нього невдало приземлився,
– повідомила Мозгова.
Що відомо про Девіда Аксельрода?
Девід Аксельрод брав участь у програмі "Караоке на майдані", переміг і потрапив у шоу "Шанс".
Також був учасником талант-шоу "X-Фактор". Він потрапив до команди Сергія Сосєдова і пройшов до фіналу.
Згодом Девід пішов на "Танці з зірками". Його партнеркою стала Ірина Лещенко. Пара посіла 3 місце.
Крім того, Аксельрод виступав на "Голосі країни" – він був у команді Тіни Кароль.
Співак тричі боровся за право представляти Україну на Євробаченні.
Разом з Оленою Мозговою виховує доньку Соломію.