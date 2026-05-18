Зустрівся з військовими та дітьми: ілюзіоніст Девід Блейн завітав до України

18 травня, 12:53
Марія Касій
Основні тези
  • Девід Блейн відвідав Україну, зокрема Львів, Київ і Харків, щоб підтримати поранених, залізничників і дітей "Залізної зміни".
  • Ілюзіоніст обіцяв повернутися до України, зокрема в Одесу, звідки родом його мати.
Відомий ілюзіоніст та фокусник Девід Блейн приїхав до України. Він став пасажиром Укрзалізниці і мандрував маршрутом через Львів, Київ та Харків.

Про приїзд американського ілюзіоніста Девіда Блейна повідомили на офіційній сторінці Укрзалізниці в інстаграмі. 

Девід Блейн завітав, щоб підтримати та надихнути поранених, залізничників і дітей "Залізної зміни". Це учасники навчального проєкту підтримки та розвитку талановитої молоді України.

Його магія не лишає байдужим нікого, а з Україною його поєднують ще й корені – мама Девіда походить з Одеси, а свою єдину рідну доньку він назвав саме на честь українського міста, 
– поділилися в Укрзалізниці. 

Як пише Укрзалізниця, Девід Блейн обіцяє повернутися – і цього разу вже до Одеси. 

Раніше про візит Девіда Блейна розповідала пресслужба 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія". Девід Блейн відвідав бійців кількох бригад, поспілкувався з військовими та показував їм коронні фокуси. 

Що відомо про Девіда Блейна? 

Девід Блейн – американський ілюзіоніст та фокусник. Став відомим після участі в телешоу Street Magic. Його екстремальні трюки не тільки ставали вірусними в мережі, але й часто провокували жарти й меми. 

Блейн прославився фокусами на кшталт заморожування у льодяній брилі чи ув'язнення на 44 дні у прозорому контейнері над Темзою. Зараз він продовжує виступати перед публікою у США та є ведучим тревел-шоу. 

Матір Девіда Блейна має українсько-єврейське коріння, пише DW.

