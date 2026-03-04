Після гучної заяви про проблеми в родині: Бекхеми вперше публічно звернулися до Брукліна

У січні Бруклін Бекхем, старший син Вікторії та Девіда Бекхемів, різко висловився про стосунки з батьками та їхній родині. Сім'я ніяк не коментувала гучну заяву сину.

Однак 4 березня Вікторія та Девід Бекхеми порушили мовчання. Вони публічно звернулися до сина. Це подружжя зробило через інстаграм.

Не пропустіть Уперше за довгий час: дорослі сини Елтона Джона і Девіда Ферніша з'явилися на сімейному портреті

4 березня 2026 року Брукліну Бекхему виповнилося 27 років. З цієї нагоди його зіркові батьки поділилися архівними фото та привітали сина зі святом в інстаграм-сторіс. Вони зазначили, що дуже люблять Брукліна.

Девід та Вікторія Бекхеми привітали старшого сина Брукліна з днем народження / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Зауважимо, за словами інсайдерів, як повідомило видання People, Девід і Вікторія були дуже засмучені заявою Брукліна, однак готові прийняти його назад у родину, щойно він вирішить відновити стосунки.

Про що Бруклін Бекхем сказав у своїй заяві?