Як виглядає і де зараз єдина донька Павла Зіброва – Діана

Діана Зіброва – єдина донька Павла та Марини Зібрових, яка народилась у 1997 році. Сьогодні, 21 лютого, дівчина відзначає день народження. Їй виповнилось 29 років.

Діана дуже рідко дає інтерв'ю, а в соцмережах майже не ділиться особистим життям. Час від часу зірковий татусь може розповісти про свою доньку. 24 Канал поділиться, що відомо про Діану Зіброву і де вона зараз.

Що відомо про єдину дочку Павла Зіброва?

Як відомо, від попередніх стосунків Павла і Марини є діти. Однак у цьому шлюбі у пари народилась донька Діана.

Раніше Зібров зізнавався, що його можна назвати "підкаблучником", бо дружина і донька усім заправляють.

Сьогодні дівчина працює разом із зірковим батьком. Вона його концертний директор, а також є SMM-менеджером. Про це йдеться на її сторінці у фейсбуці. Також зазначається, що Діана навчалась у Навчально-науковому інституті міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка.

Інформація про Діану Зіброву / Скриншот з соцмереж

У неї – сім спеціальностей. Вона і візажистка, і соцмережі веде. Молодець, працює 24 години на добу. Так, як вона віддається батькові та нашій справі, не віддасться ніхто. Вона отримує зарплату у тата. Все по-чесному,

– зазначав раніше співак.

Цікавий факт. Саме донька переконала співака переспівати пісню "Мертві бджоли" на новий манір.

Павло Зібров із донькою / Фото з інстаграму артиста

Сама дівчина не є публічною особою, тому не так часто її можна побачити у компанії Павла Миколайовича на якихось заходах.

Діана Зіброва у 2019 році / Фото з фейсбуку

Особисте життя

Очевидно, що й у цьому питанні є дуже мало інформації. У 2024 році ЗМІ писали, що дівчина перебуває у стосунках з українським бізнесменом Андрієм Іщенком. Він навіть зробив Діані пропозицію руки та серця, а весілля нібито мали гуляти у 2022 році.

Та почалась війна і всі плани довелось скасувати. Пара вирішила відкласти святкування до мирних часів.

Діана Зіброва зі своїм коханим / Фото з соцмереж

Та які у пари стосунки на цей момент – невідомо, адже зірковий батько про це не говорить, інстаграм-сторінка закрита, а у фейсбуці всього є декілька фото дівчини й інших зірок.

Де зараз Діана Зіброва?

Зіброва живе в Україні і продовжує допомагати батьку. У 2025 році усіх здивувала схудненням на 20 кілограмів за три місяці.

За словами Діани, такого результату їй допомогли досягти правильне харчування, рух, масажі й контрастний душ.

"Я була в різних формах і завжди любила себе. Головне – це здоров'я і ваше самопочуття. За це літо схудла на 20 кг: спочатку через стрес, а потім – усвідомлено, завдяки харчуванню і руху. Зараз моя формула: тарілка з великою кількістю зелені + білки + здорові жири (вуглеводів їм небагато); відрізняти голод від спраги; плавання, швидка ходьба; масаж сухою щіткою, контрастний душ, ендосфера/стратосфера; щоденне зволоження тіла. Тепер результат тримаю і додаю тренування з пілатесу для тонусу", – поділилась секретом успіху Зіброва.

Діана Зіброва з батьками / Фото з інстаграму Павла Зіброва

