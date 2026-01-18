Їхнє серце зайняте країною: хто з зіркових холостяків служить у ЗСУ

Повномасштабна війна змусила багатьох українських зірок переосмислити цінності й визначити пріоритети. Хтось залишився у культурній сфері, комусь було важливим волонтерство, а інші ухвалили рішення долучитися до Сил Оборони. Цей вибір зробили відомі артисти, музиканти й ведучі, яких до 2022 року звикли бачити на екранах. Тепер же вони – у військовій формі.

24 Канал розповість про українських знаменитостей, які поповнили лави війська. Але їх об'єднує не тільки це рішення й публічність, але й те, що всі вони – холостяки.

До слова Бортник, Шемаєва й Дрофа: які справжні імена та прізвища українських зірок

Дмитро Дікусар

Хореограф та зірка "Танців з зірками" долучився до Збройних Сил з перших днів повномасштабного вторгнення, чим здивував свою аудиторію. Він майже не розповідає про службу та своє життя, а лише зрідка виходить на зв'язок і ділиться думками.

Про особисте життя Дікусара теж відомо небагато. Він перебував у шлюбі з Іриною Білик та Оленою Шоптенко. У 2021 році хореограф зізнавався, що закоханий. Однак чи перебуває він зараз у стосунках – невідомо.



Зіркові холостяки в ЗСУ / Фото з інстаграму зірок

Андрій Хливнюк

Лідер гурту БУМБОКС – один з найвідоміших українських музикантів, який у перші дні великої війни взяв до рук зброю. Він залишається у війську та несе службу як пілот бойового дрона. У періоди відпусток Андрій Хливнюк їде з концертами за кордон, щоб збирати кошти для підрозділу.

Чутки про розлучення Андрія Хливнюка з дружиною ходили ще у 2021 році. Але лише під час повномасштабної війни співак підтвердив цю інформацію. Він не коментує особисте життя, однак можна припустити, що зараз артист самотній.



Зіркові холостяки в ЗСУ / Фото з інстаграму зірок

Андрій Лузан

Гуморист і співзасновник проєкту "Леви на джипі" тривалий час думав над вступом у військо і влітку 2024 року добровільно мобілізувався, ставши прикладом для молоді. Андрій Лузан перебуває у 412-му окремому полку безпілотних систем Nemesis та є оператором дрона.

Тривалий час Андрій Лузан зустрічався і був заручений з ведучою Лерою Товстолес, однак пара розійшлась. Зараз гуморист і боєць тримає особисте життя в таємниці, однак зізнавався, що думає про сім'ю.



Зіркові холостяки в ЗСУ / Фото з інстаграму зірок

Коля Сєрга

Музикант і телеведучий став одним із тих, хто кардинально змінив та переосмислив свою позицію щодо війни, культури й політики. У перші дні вторгнення він долучився до війська, а згодом став співзасновником "Культурного десанту".

Про особисте життя Колі Сєрги майже не відомо. Раніше він зізнавався, що зараз його серце зайняте країною, він не перебуває у стосунках і навіть про це не думає.



Зіркові холостяки в ЗСУ / Фото з інстаграму зірок

Міша Крупін

Колишній лідер гурту "Корупція" долучився до лав ЗСУ рік тому. Зараз він несе службу у 413-му окремому батальйоні безпілотних систем "Рейд" і закликає інших приєднуватись до оборони.

Міша Крупін був двічі одружений, він виховує доньку та сина. У 2024 році артист показався з новою дівчиною, але згодом зізнався, що знову самотній. За словами Крупіна, у нього не залишається часу на побачення.



Зіркові холостяки в ЗСУ / Фото з інстаграму зірок