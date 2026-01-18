24 Канал расскажет об украинских знаменитостях, которые пополнили ряды войска. Но их объединяет не только это решение и публичность, но и то, что все они – холостяки.

Дмитрий Дикусар

Хореограф и звезда "Танцев со звездами" присоединился к Вооруженным Силам с первых дней полномасштабного вторжения, чем удивил свою аудиторию. Он почти не рассказывает о службе и своей жизни, а лишь изредка выходит на связь и делится мыслями.

О личной жизни Дикусара тоже известно немного. Он состоял в браке с Ириной Билык и Еленой Шоптенко. В 2021 году хореограф признавался, что влюблен. Однако находится ли он сейчас в отношениях – неизвестно.



Звездные холостяки в ВСУ / Фото из инстаграма звезд

Андрей Хлывнюк

Лидер группы БУМБОКС – один из самых известных украинских музыкантов, который в первые дни большой войны взял в руки оружие. Он остается в армии и несет службу как пилот боевого дрона. В периоды отпусков Андрей Хлывнюк едет с концертами за границу, чтобы собирать средства для подразделения.

Слухи о разводе Андрея Хлывнюка с женой ходили еще в 2021 году. Но только во время полномасштабной войны певец подтвердил эту информацию. Он не комментирует личную жизнь, однако можно предположить, что сейчас артист одинок.



Андрей Лузан

Юморист и соучредитель проекта "Львы на джипе" долгое время думал над вступлением в армию и летом 2024 года добровольно мобилизовался, став примером для молодежи. Андрей Лузан находится в 412-м отдельном полку беспилотных систем Nemesis и является оператором дрона.

Долгое время Андрей Лузан встречался и был помолвлен с ведущей Лерой Товстолес, однако пара разошлась. Сейчас юморист и боец держит личную жизнь в тайне, однако признавался, что думает о семье.



Коля Серга

Музыкант и телеведущий стал одним из тех, кто кардинально изменил и переосмыслил свою позицию относительно войны, культуры и политики. В первые дни вторжения он присоединился к войску, а впоследствии стал соучредителем "Культурного десанта".

О личной жизни Коли Серги почти не известно. Ранее он признавался, что сейчас его сердце занято страной, он не состоит в отношениях и даже об этом не думает.



Миша Крупин

Бывший лидер группы "Коррупция" присоединился к рядам ВСУ год назад. Сейчас он несет службу в 413-м отдельном батальоне беспилотных систем "Рейд" и призывает других присоединяться к обороне.

Миша Крупин был дважды женат, он воспитывает дочь и сына. В 2024 году артист показался с новой девушкой, но впоследствии признался, что снова одинок. По словам Крупина, у него не остается времени на свидания.



