Мають складні стосунки між собою: де зараз діти Назарія Яремчука і як склалося їхнє життя
- Дмитро та Назарій Яремчуки, сини Назарія Яремчука, стали народними артистами України, активно гастролюють за кордоном і проводять благодійні концерти для підтримки Збройних сил України.
- Марія Яремчук, донька Назарія, представляла Україну на Євробаченні-2014, взяла паузу в кар'єрі через панічні атаки, а згодом стала виконавчим продюсером фільму про батька.
Легендарний співак Назарій Яремчук двічі був одружений і став батьком трьох дітей – двох синів і доньки.
Усі вони виросли творчими особистостями й так чи інакше пішли шляхом батька. Як склалися їхні долі та якими є їхні стосунки сьогодні – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.
Першою дружиною Назарія Яремчука стала Олена Шевченко, яка теж була співачкою. 19 лютого 1976 року в подружжя народився син Дмитро, а роком пізніше – ще один син Назарій.
Після 15 років спільного життя пара розлучилася. Олена переїхала до Києва, де згодом вдруге вийшла заміж, а Дмитро та Назарій залишилися жити з батьком у Чернівцях, тому що навчалися в музичному училищі.
У мами з татом була така домовленість, що ми вчимося в музичному училищі в Чернівцях і проживаємо з татом, а коли потім продовжимо своє навчання в Києві, тоді переїдемо вже до мами,
– розповідав Назарій у коментарі проєкту "Життя відомих людей".
До речі, Олена Шевченко народила ще одного сина – Святослава. Він працює юристом. В інтерв'ю OBOZ.UA Дмитро Яремчук розповідав, що в них зі зведеним братом хороші стосунки.
Чим зараз займаються сини Назарія Яремчука?
Вони, як і батько, розвиваються в музиці та мають власні родини.
Дмитро Яремчук одружений з Іриною. За словами його жінки, це було кохання з першого погляду. У квітні 2010 року пара одружилася. Того ж дня весілля зіграли і його брат Назарій зі своєю обраницею.
У шлюбі Дмитра та Ірини народилося троє синів – Назар, Дмитро та Андрій.
Для довідки! Ірина – друга дружина Дмитра. До цього він був у шлюбі з Наталею Куніциною, на той час донькою прем'єр-міністра Криму
Назарій Яремчук-молодший одружений з Анною. У подружжя також троє дітей: сини Олександр та Ілля і донька Олена.
Дмитро та Назарій Яремчуки стали народними артистами України. До повномасштабної війни вони активно гастролювали Україною, а після 2022 року брати багато виступають за кордоном – в Італії, Іспанії, Німеччині, Франції, Ірландії, Португалії, Австрії та інших країнах. Також концерти проводять і на Батьківщині. Усі ці виступи мають благодійну мету – підтримку Збройних сил України, зокрема збір коштів на дрони та медичне забезпечення.
Окрім цього, Дмитро та Назарій заснували всеукраїнський пісенний фестиваль "Родина". Його мета, як вказано на офіційному сайті, зберегти пам'ять про Назарія Яремчука, популяризувати його творчість і підтримати розвиток української естрадної музики.
Що відомо про доньку Назарія Яремчука?
Після розлучення Назарій Яремчук познайомився з Дариною, яка згодом стала його другою дружиною. На момент знайомства жінка чотири роки самостійно виховувала доньку після смерті чоловіка. У 1991 році Назарій та Дарина побралися. Подружжя разом виховувало дітей, а у 1993 році в них народилася спільна донька – Марічка. Її назвали на честь матері Назарія Яремчука.
Дівчина продовжила справу батька. У 2012 році Марія стала учасницею шоу "Голос країни". Також вона представляла Україну на Євробаченні-2014 з треком Tick-Tock, посівши шосте місце.
Марія Яремчук – Tick-Tock: дивіться відео онлайн
Згодом виконавиця продовжила розвивати кар'єру. Серед її відомих треків – "Ти в мені є", "До нестями", "В чистім полі" та інші. У 2018 році співачка оголосила про паузу у творчості. Вона тоді зізналася, що має панічні атаки, коли виходить на сцену.
Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Марія Яремчук випустила декілька нових пісень – "Дорога воїна" та "Вона". У 2023 році співачка вперше за 5 років вийшла на сцену, виступивши на Євробаченні-2023, що проходило від імені України. Того ж року Марія презентувала трек "Щит і меч".
В липні 2024 року вона повідомила, що вперше стала матір'ю. Вона народила сина.
Це вже зовсім інше життя. Звісно, воно отримало новий зміст, і це найбільша радість у світі – діти,
– поділилась Марія Яремчук в коментарі для M1 music.
Вона зізналася, що не планує повертатися на сцену. Водночас знаменитість стала виконавчим продюсером фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси", а також долучилася до створення альбому переспівів "Re: Yaremchuk", які вийшли у 2024 році.
Чи підтримують зв'язок діти Назарія Яремчука?
- У дитинстві Дмитро, Назарій та Марія проводили час разом і мали теплі стосунки.
Ми завжди називали її (Марію Яремчук, – 24 Канал) Мала. І зараз, коли з братом щось згадуємо про неї, так називаємо. Знаєте, коли діти маленькі, вони завжди вибирають собі когось із дорослих другом. Не помічали такого? Так справді буває. І от Марічка вибрала мене. Гралася зі мною, просилася весь час на ручки,
– розповідав Дмитро.
- Після смерті Назарія Яремчука ситуація в родині змінилася. Між дітьми виник конфлікт, зокрема через поділ майна. Це питання довелося вирішувати через суд. Брати розповіли, що відмовилися від більшої частини спадщини на користь сестри, зокрема й від будинку в Чернівцях.
- Марія ж зауважувала, що тривалий час роялті з пісень батька надходили одному з братів.
- У дорослому віці Назарій, Дмитро та Марія почали бачитися дедалі рідше. За словами Дмитра Яремчука, вони з братом запрошували дівчину долучитися до фестивалю "Родина", однак вона участі в ньому не брала.
- А документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" був знятий без участі Дмитра та Назарія Яремчуків – вони відмовилися долучатися до проєкту.