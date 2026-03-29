"Момент, який розлучив кожного": діти Степана Гіги присвятили йому пісню

Діти Степана Гіги, Степан і Квітослава, присвятили пісню покійному батьку. Вони виконали її на концерті пам'яті народного артиста України, який відбувся 28 березня у київському Палаці спорту.

Відповідне відео опублікували на інстаграм-сторінці охоронної компанії "Крук", яка вчора працювала на концерті пам'яті Гіги.

Квітослава та Степан пішли стопами батька і виступали разом з ним. Зараз вони продовжують справу Степана Гіги. Присвята співаку від дітей стала найзворушливішим моментом вечора.

Момент, який розчулив кожного сьогодні,

– йдеться у дописі.

У пісні є такі слова:

Ми сумуємо за тобою,

Як без тебе далі йти?

І допоки б'ється серце, у ньому житимеш завжди.

Відчуваємо, що поруч, хоч не з нами ти.

Ти наш янгол, що веде нас з висоти.

Реакція мережі

"Мурахи по шкірі. Голоси дуже красиві й пісня в саме серце".

"Молодці. Квітослава, Степан – ви найкращі діти. Слухаєш і мурашки бігають".

"Діти легендарного батька – супер".

"До сліз ваше виконання. Шануйте пісні свого тата. Ви його найкращий скарб".

"Неймовірний концерт! Дякую всім учасникам і організаторам. Квітка і Степан так гарно співали. Які вони красиві, які голоси! Супер!"

Реакція мережі на пісню, яку діти присвятили Степану Гізі / Скриншоти з інстаграму

Зауважимо, що на концерті пам'яті Степана Гіги виступали багато українських артистів, лайнап оголошували на офіційній сторінці артиста в інстаграмі. Зокрема, Роман Скорпіон, Геля Зозуля, Михайло Грицкан, IVAN NAVI, гурт "Будьмо", Нікіта Кісельов, FIЇNKA, Наталія Бучинська та інші.

Артем Пивоваров виконав легендарну "Яворину", присвячену Назарію Яремчуку, який помер у 43-річному віці від раку шлунку. Слова до пісні написав поет-пісняр Степан Галябарда.

