"Момент, який розлучив кожного": діти Степана Гіги присвятили йому пісню
Діти Степана Гіги, Степан і Квітослава, присвятили пісню покійному батьку. Вони виконали її на концерті пам'яті народного артиста України, який відбувся 28 березня у київському Палаці спорту.
Відповідне відео опублікували на інстаграм-сторінці охоронної компанії "Крук", яка вчора працювала на концерті пам'яті Гіги.
Квітослава та Степан пішли стопами батька і виступали разом з ним. Зараз вони продовжують справу Степана Гіги. Присвята співаку від дітей стала найзворушливішим моментом вечора.
Момент, який розчулив кожного сьогодні,
– йдеться у дописі.
У пісні є такі слова:
Ми сумуємо за тобою,
Як без тебе далі йти?
І допоки б'ється серце, у ньому житимеш завжди.
Відчуваємо, що поруч, хоч не з нами ти.
Ти наш янгол, що веде нас з висоти.
Реакція мережі
"Мурахи по шкірі. Голоси дуже красиві й пісня в саме серце".
"Молодці. Квітослава, Степан – ви найкращі діти. Слухаєш і мурашки бігають".
"Діти легендарного батька – супер".
"До сліз ваше виконання. Шануйте пісні свого тата. Ви його найкращий скарб".
"Неймовірний концерт! Дякую всім учасникам і організаторам. Квітка і Степан так гарно співали. Які вони красиві, які голоси! Супер!"
Реакція мережі на пісню, яку діти присвятили Степану Гізі / Скриншоти з інстаграму
Зауважимо, що на концерті пам'яті Степана Гіги виступали багато українських артистів, лайнап оголошували на офіційній сторінці артиста в інстаграмі. Зокрема, Роман Скорпіон, Геля Зозуля, Михайло Грицкан, IVAN NAVI, гурт "Будьмо", Нікіта Кісельов, FIЇNKA, Наталія Бучинська та інші.
Артем Пивоваров виконав легендарну "Яворину", присвячену Назарію Яремчуку, який помер у 43-річному віці від раку шлунку. Слова до пісні написав поет-пісняр Степан Галябарда.
Що відомо про дітей Степана Гіги?
Степан Гіга був двічі одружений. У першому шлюбі народилася донька Квітослава, яка з дитинства почала цікавитися музикою. Вона є заслуженою артисткою України, виховує сина Даніеля, який також співає.
Друга дружина, Галина, народила Гізі сина Степана. У команді батька він був єдиним гітаристом. Також розвиває сольну кар'єру під псевдонімом SteveG.
Нещодавно в інтерв'ю 24 Каналу діти Степана Гіги розповіли, що в останні дні життя батька багато спілкувалися з ним. Квітослава і Степан до останнього були поруч зі співаком.