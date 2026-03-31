Це крик душі, – діти Степана Гіги випустили щиру пісню-присвяту батькові

28 березня у Палаці Спорту відбувся великий концерт-пам'яті народного артиста України Степана Гіги. На сцені виступили й його діти – Квітослава Гіга та Степан Гіга-молодший, які присвятили батькові зворушливу пісню.

Раніше уривок цього виступу з'явився на інстаграм-сторінці охоронної компанії "Крук", що працювала під час заходу. Тепер же Квітослава та Степан представили повну версію композиції та кліп до неї.

Трек вийшов на ютуб-каналі Степана Гіги і називається "Ти наш янгол".

У композиції звучить слова:

Ми сумуємо за тобою, як без тебе далі йти

І допоки б'ється серце, в ньому житимеш завжди

Відчуваємо, що поруч хоч не з нами ти

Ти наш янгол, що веде нас з висоти

Авторкою слів і музики є Квітослава Гіга.

В цій композиції – спільні спогади, вдячність і любов, що не має меж. Це не просто пісня – це крик душі, подяка і світло, яке не згасає,

– зазначили діти артиста.

