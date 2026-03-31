Це крик душі, – діти Степана Гіги випустили щиру пісню-присвяту батькові
- Діти Степана Гіги, Квітослава та Степан Гіга-молодший, випустили пісню-присвяту "Ти наш янгол" у пам'ять про батька.
- Пісня була представлена на ютуб-каналі Степана Гіги, а її авторкою є Квітослава Гіга.
28 березня у Палаці Спорту відбувся великий концерт-пам'яті народного артиста України Степана Гіги. На сцені виступили й його діти – Квітослава Гіга та Степан Гіга-молодший, які присвятили батькові зворушливу пісню.
Раніше уривок цього виступу з'явився на інстаграм-сторінці охоронної компанії "Крук", що працювала під час заходу. Тепер же Квітослава та Степан представили повну версію композиції та кліп до неї.
Трек вийшов на ютуб-каналі Степана Гіги і називається "Ти наш янгол".
У композиції звучить слова:
Ми сумуємо за тобою, як без тебе далі йти
І допоки б'ється серце, в ньому житимеш завжди
Відчуваємо, що поруч хоч не з нами ти
Ти наш янгол, що веде нас з висоти
Авторкою слів і музики є Квітослава Гіга.
В цій композиції – спільні спогади, вдячність і любов, що не має меж. Це не просто пісня – це крик душі, подяка і світло, яке не згасає,
– зазначили діти артиста.
Квітослава та Степан Гіга-молодший – "Ти наш янгол": дивіться відео онлайн
Що відомо про дітей Степана Гіги?
- Народний артист України був одружений двічі. У першому шлюбі в нього народилася донька Квітослава, яка ще в дитинстві захопилася музикою й згодом стала заслуженою артисткою України. Вона виховує сина Даніеля, який також обрав для себе співочу кар'єру.
- У другому шлюбі з Галиною у співака народився син Степан. Він тривалий час виступав разом із батьком, бувши гітаристом у його колективі. Також він сольний проєкт SteveG. Між братом і сестрою – різниця у десять років.
- В останні дні життя Степан Гіга багато спілкувався з дітьми. Квітослава та Степан були поруч з батьком до останнього.
- Музичну спадщину Степан Гіга заповів обом дітям, тому сьогодні вони мають змогу виконувати його пісні та продовжувати його творчий шлях.