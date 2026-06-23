Доньці – 21, сину – 13: де навчаються діти Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський є батьком двох дітей — доньки Олександри та сина Кирила. Іноді глава держави розповідає про їхнє життя.

Відомо, що діти Зеленського залишаються в України попри повномасштабне російське вторгнення. Де навчаються донька та син Володимира Олександровича – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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Старшій доньці подружжя Зеленських нині 21 рік. У 2022 році вона вступила до університету на юридичний факультет. Як раніше розповідала Олена Зеленська, цей напрямок Олександра обрала самостійно, і навчання не викликає у неї труднощів. Цього року донька президента завершує бакалаврат. Нещодавно вона успішно склала останній іспит, а надалі збирається вступати до магістратури.

Володимир та Олена Зеленські з дітьми / Фото з соцмереж подружжя

Молодшому синові Зеленських Кирилу 13 років. Він навчається у Новопечерській школі в Києві, яку свого часу закінчувала і його старша сестра. За словами першої леді, хлопець має доволі насичений графік. Окрім занять у школі, він активно займається спортом. Також Олена Зеленська розповідала, що Кирило цікавиться військовою справою та в майбутньому хотів би стати військовим.

При цьому президентське подружжя намагається максимально оберігати приватність дітей, особливо в умовах війни. Олександра та Кирило не відвідують публічні заходи разом із батьками та не ведуть відкритих сторінок у соціальних мережах. Тож нові фото дітей Зеленських практично не потрапляють у мережу.

Водночас раніше ми писали детальний матеріал про те, як зараз виглядають діти інших відомих українських політиків.