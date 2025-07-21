21 липня, 17:54
Дитяче Євробачення-2025: хто боротиметься за шанс представити Україну на конкурсі
Основні тези
- Україна оголосила 15 учасників лонглиста Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025, які представляють різні регіони країни.
- Фінал Нацвідбору-2025 відбудеться у жовтні, а сам конкурс пройде 13 грудня у Тбілісі, Грузія.
- Минулого року Україну представляв Артем Котенко, який зайняв третє місце на конкурсі.
Україна вже розпочала підготовку до Дитячого Євробачення-2025. Зокрема, розкрили імена юних виконавців, які увійшли до лонглиста Національного відбору.
Цьогоріч до списку потрапили 15 солістів та гуртів з різних куточків України – від Києва до Закарпаття. Повідомляє Show 24 з посиланням на Суспільне Мовлення.
Важливо "На місці квартири – чорна діра": ракета влучила в дім переможниці Miss Ukraine International
Учасники лонглиста Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025
- Владислав Данілевський (10 років, Київ)
- Софія Нерсесян (9 років, Київ)
- Олівія Ткачик (9 років, Миколаїв)
- Ангеліна Глогусь (13 років, Тернопіль)
- Лікерія Чирва (9 років, Київ)
- Артем Манжура (11 років, родом із Запоріжжя, живе у Львові)
- Олександр і Давид Подлящуки (12 і 10 років, Рівне)
- Рєгіна Кулиненко (9 років, Кривий Ріг)
- Марія Свіязова (12 років, Харків)
- Гурт "Мрійники" (Закарпаття)
- Ольга Нестерко (10 років, Львівщина)
- Катерина Ватан (11 років, Київська область)
- Кирило Парієнко (KIRO, 14 років, родом із Донецька, мешкає на Дніпропетровщині)
- Всеволод Скрима (13 років, Запоріжжя)
- Дует Злати Іванів (11 років, Одеса) та Владислава Васицького (12 років, Київ)
15 учасників лонглиста Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: дивіться відео онлайн
Що відомо про Дитяче Євробачення-2025?
- Пісенний конкурс пройде 13 грудня у столиці Грузії – Тбілісі.
- Представника України визначать у жовтні під час фіналу Нацвідбору-2025.
- Цьогоріч над піснями для фіналістів працюватиме дует зіркових продюсерок: alyona alyona та Світлана Тарабарова, яка вже втретє обіймає роль музичної продюсерки Національного відбору Дитячого Євробачення.
Нагадаємо, торік Україну на конкурсі представляв 12-річний Артем Котенко з Охтирки, який посів третє місце – це найкращий результат нашої країни за останнє десятиліття.