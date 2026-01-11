"Дивні дива" зробили фурор у Spotify: у топах опинились пісні 80-х років

Не так давно глядачі побачили фінальну серію останнього сезону "Дивних див". Уже було чимало новин, що під час фіналу стримінгова платформа Netflix не справляллась з напливом охочих першими подивитись серію, та тепер дійшла справа і до Spotify.

Виявилось, що у фінальному епізоді лунали пісні американського музиканта Прінса Роджерса Нельсона (Prince). Саме це стало поштовхом до того, що на музичній платформі стався справжній ажіотаж серед прослуховування хітів 80-х років, пише 24 Канал з посиланням на Variety.

Найбільше зацікавлення впало на такі пісні згаданого виконавця: When Doves Cry та Purple Rain. Ці два треки лунали в останній серії 5 сезону "Дивних див", яка вийшла у новорічну ніч.

Герої серіалу вмикали другу сторону альбому Purple Rain під час підготовки до знищення "вивороту".

Пісня Purple Rain лунала в момент, коли Одинадцята вирішила пожертвувати собою заради майбутнього без людей із суперздібностями. Вона попрощалась з Майком і здійснила те, що задумала.

Prince – Purple Rain: дивіться відео онлайн

Prince – When Doves Cry: дивіться відео онлайн

Для розуміння всієї ситуації, глобальні прослуховування Purple Rain на Spotify зросли на 243%. А When Doves Cry зросла на 200%.

Ба більше, використання пісень Прінса стало дещо новим для його творчої спадщини, адже вони рідко з'являлись у кінематографі.

Нам сказали, що це дуже малоймовірно, тому ми просто схрестили пальці. Росс Даффер зазначив, що команда ніколи раніше так багато не обговорювала вибір пісні та додав, що спадщина Прінса зазвичай не дозволяє ліцензувати цю пісню поза межами фільму Purple Rain,

– розповіли творці серіалу виданню Tudum.

Зауважимо, що фінальний епізод не дав усі відповіді фанам на їхні запитання.