Хочуть підкорити Євробачення: що відомо про "ДК Енергетик", пісні яких звучать у STALKER 2

Їхні пісні звучать у грі STALKER 2, а самі вони хочуть підкорити Євробачення-2025 – це все про гурт "ДК Енергетик". За три роки існування колектив встиг випустити декілька альбомів та здобути значну популярність серед української аудиторії.

Напередодні фіналу Нацвідбору-2025 Show 24 розповідає про творчий шлях музикантів та їхній меседж для європейської аудиторії.

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"ДК Енергетик", що створює музику у стилі постпанку, заснували троє музикантів у 2022 році.

За плечима кожного учасника – багатий музичний досвід. Вокаліст Яків Марний раніше виступав у гурті "Марний" (наразі він на паузі, оскільки один з учасників служить), гітарист Всеволод Шутка грав у My Ink, а бас-гітарист Олександр "Фол" Фолянський був учасником My17.

Звичайні хлопці, зі звичайних спальних районів Києва та Броварів. Все життя займаємось музикою і зараз намагаємось передавати свій вайб, та й взагалі відчуття всього, що нас оточує без зайвих прикрас, чесно, відверто та поетично,

– розповіли в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу "ДК Енергетик".

Цікаво! Назва "ДК Енергетик" відсилає до палацу культури "Енергетик" в Прип'яті.

2023 рік став проривним для гурту. Після випуску дебютного синглу "Енергетик" у лютому, колектив представив одразу два студійні альбоми – "Юність" та "Шлях".

"ДК Енергетик" – "Юність": дивіться відео онлайн

Влітку 2024 року пісня "Вулиця Схід" та ще п'ять композицій "ДК Енергетик" увійшли до саундтреку довгоочікуваної гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля".

"ДК Енергетик" – "Вулиця Схід": дивіться відео онлайн

У вересні того ж року колектив випустив третій альбом "Завтра".

Альбом "ДК Енергетик" "Завтра": дивіться відео онлайн

2025 рік розпочався для гурту з нового виклику – участі в Національному відборі на Євробачення.

Ряд здобутих успіхів попереднього року (колаборація з 3 ОШБр, з ДТЕК, з ДАЗВ, наші пісні взяли в STALKER 2, реліз 3-го альбому і солдату в Origin Stage) спонукали нас до подібного руху, адже хотілось спробувати підняти планку, поставити себе в незручне становище, зробити собі виклик, й по можливості, продемонструвати трохи інакший погляд на українську музику. Дуже багато причин насправді, які кажуть – так,

– поділилися музиканти.

З піснею "Сіль" "ДК Енергетик" пройшов до фіналу Нацвідбору-2025. За словами артистів, композиція відображає сучасний стан українського суспільства.

Зараз ми всі "стоїмо поміж" і не можемо сказати напевне, куди нас приведе завтрашній день, але з впевненістю можемо сказати, що кінцева мета будь-чого, будь-кого – це любов, бути з тим кому ти взаємно необхідний,

– наголосили учасники колективу.

"ДК Енергетик" – "Сіль": дивіться відео онлайн

"ДК Енергетик" про конкуренцію, хейт і меседж для Євробачення-2025

Яків, Всеволод та Олександр зізналися, що нікого, хто увійшов у лонглист Євробачення 2025 не вважають своїми конкурентами.

Ми не сприймаємо все це дійство (Нацвідбір на Євробачення – 24 Канал), як змагання, а швидше, як вітрину, ярмарок тощо, де виробники показують свій продукт і тільки вже люди самі будуть вибирати, який продукт їм найбільше до вподоби. Ринок все вирішить сам, тут не потрібно гадати абощо,

– пояснили музиканти.

Вони додали, що вже неодноразово зустрічалися з хейтом: "Нічого, якось живі. Загалом, ми дуже спокійно до всього цього ставимось, часто з посмішкою, на нас це ніяким чином не впливає. Скільки людей, стільки й думок, а ми й не зобов'язані подобатись всім".

Крім того, в короткому інтерв'ю для Show 24 учасники "ДК Енергетик" поділився своїм головним меседж для Євробачення-2025.

Ми всі досі тут, не варто про нас забувати. Ми всі досі тут "стоїмо поміж". Та й в цілому, навіть без розуміння слів, завдяки самій нашій музиці відчутно, що нам тут несолодко й ми нікуди не зникли, що проблема нікуди не зникла, що війна нікуди не зникла і з нею потрібно щось вирішувати,

– зазначили фіналісти Нацвідбору-2025.

Нагадаємо, фінал Нацвідбору Євробачення 2025 розпочнеться о 18:30. О 18:00 відбудеться грандіозне передшоу, а вже після цього десять конкурсантів наживо виступлять на сцені.

Зауважимо, пісні фіналістів Національного відбору презентували ще в січні 2025 року.

"ДК Енергетик" закриватимуть Нацвідбір-2025 під 10 номером.