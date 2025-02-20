10 років для пропагандиста: в Україні заочно засудили відомого російського актора Пєвцова

Зірка "Бандитського Петербурга" Дмитро Пєвцов заочно отримав 10 років ув'язнення. Відомого російського актора звинувачують в пропаганді війни проти України.

Досудове розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал СБУ,

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Так, слідство встановило, що Пєвцов входить до кола російських діячів, що активно пропагують війну проти України. СБУ задокументувала його численні антиукраїнські виступи на масових заходах за участі президента Росії Володимира Путіна.

До того ж актор-депутат регулярно з'являвся в ефірах центральних російських телеканалів, де закликав до захоплення державної влади та території України. Він також публічно підтримував анексію окупованих територій, особисто голосуючи за їх "приєднання" до Росії.

Окремо правоохоронці відзначають, що Дмитро Пєвцов заперечував воєнні злочини російських військ на окупованих територіях України, зокрема у Маріуполі.

На підставі зібраних доказів суд визнав актора винним у діях, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу, посяганні на територіальну цілісність України та пропаганді війни.

Зауважимо, також нещодавно Вінницька обласна прокуратура також передала до суду обвинувальний акт проти Таїсії Повалій.