Її заочно судитимуть в Україні. Повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Не пропустіть Від архітекторки до першої леді країни: що відомо про життя Олени Зеленської
Співачку звинувачують у колабораційній діяльності, публічних закликах до агресивної війни та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України.
Слідство встановило, що, маючи свідомі антиукраїнські ідеологічні мотиви, артистка активно виступає на підтримку президента Росії. Зокрема, бере участь у різноманітних політичних акціях,
– йдеться в заяві.
Нагадаємо, восени Вищий антикорупційний суд уже ухвалив рішення про конфіскацію майна обвинуваченої в Україні. Серед арештованих активів: сім земельних ділянок у Київській області загальною площею 9,3 га, два житлових будинки, два транспортні засоби, чотири одиниці зброї та майнові права на дев'ять музичних творів. До того ж у листопаді минулого року її позбавили звання заслуженої артистки України.
Що відомо про антиукраїнську позицію Повалій
- Виконавиця з 2014 року проживає в Москві, де веде творчу та підприємницьку діяльність, заробляючи криваві рублі.
- У травні 2022 року Таїсія виступила на концерті в Москві, де виконала українську пісню "Рідна мати моя". Цей концерт був присвячений 9 травня.
- Після цього вона також долучилася до масштабного гастрольного туру Сибіром, організованого для вшанування 85-річчя від дня народження Йосипа Кобзона – російського співака та пропагандиста, який помер у 2018 році.
- На новорічному державному телешоу "Блакитний вогник" Повалій цинічно виконала "Червону руту" – культову пісню Володимира Івасюка.
- У 2023 році співачка отримала громадянство Росії, чим остаточно підтвердила свою позицію щодо підтримки країни-агресора.