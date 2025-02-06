Ее заочно будут судить в Украине. Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

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Певицу обвиняют в коллаборационной деятельности, публичных призывах к агрессивной войне и оправдании вооруженной агрессии России против Украины.

Следствие установило, что, имея сознательные антиукраинские идеологические мотивы, артистка активно выступает в поддержку президента России. В частности, участвует в различных политических акциях,

– говорится в заявлении.

Напомним, осенью Высший антикоррупционный суд уже принял решение о конфискации имущества обвиняемой в Украине. Среди арестованных активов: семь земельных участков в Киевской области общей площадью 9,3 га, два жилых дома, два транспортных средства, четыре единицы оружия и имущественные права на девять музыкальных произведений. К тому же в ноябре прошлого года ее лишили звания заслуженной артистки Украины.

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