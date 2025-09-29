Де зараз і як живе шоумен Дмитро Коляденко, який називає себе "транжирою"
- Дмитро Коляденко живе та працює в Україні, гастролюючи з благодійними концертами та виступаючи у виставах колишньої дружини.
- Він має фінансові проблеми, зокрема, непогашений кредит, і називає себе "транжирою", який швидко витрачає гроші.
Дмитро Коляденко – український шоумен, який завжди дивував неординарними образами чи запальною поведінкою. В шоубізнесі він відомий не тільки завдяки роботі на телебаченні й сцені, а й гучними романами.
Та, можливо, не всі знають, що він народився у Мурманській області, що у Росії. Батько працював будівельником, тому родина часто переїжджала. Згодом Дмитро почав жити в Україні. Бабуся проживала у Сумах, там Коляденко і провів шкільні роки. Як розвивалась кар'єра артиста, що відомо про особисте життя та де він зараз, читайте у матеріалі Show24.
Не пропустіть Не тільки Тіна Кароль і Козловський: які українські зірки були учасниками "Караоке на Майдані"
Як Коляденко став популярним?
1989 році чоловік закінчив навчання у театральному училищі. Цікаво, що саме бабуся прищепила любов до театру й танців, адже працювала у драмтеатрі. Пізніше Дмитро служив в армії.
У Сумах Коляденко створив балетну групу "Арт-класик", яка у столиці брала участь у створенні мюзиклів "Фігаро", "Снігова королева", "Попелюшка". Дмитро навіть навчався у Паризькій школі сучасної хореографії, що згодом допомогло йому стати хореографом у проєкті "Шанс".
У 2008 році став ведучим проєкту "Шоуманія", де розповідав цікаві факти про українських зірок. Коляденка можна було побачити й в інших шоу: "Зроби мені смішно", "Світлі голови", "Світлі голови-2", "Фабрика зірок" і "Майданс-2".
Та і на цьому шоумен не зупинився. Він себе спробував і у музиці. У 2011 році випустив альбом "Діма Коляденко".
Діма Коляденко – "Дима Коляденко": дивіться відео онлайн
Музику чоловік полюбляє і досі, адже періодично випускає нові пісні та відеокліпи.
Від Олени Коляденко до Ірини Білик: усе, про особисте життя шоумена
10 років Дмитро був у шлюбі з Оленою. У 1993 році у пари народився син Філіп. Сім'я жила не надто багато, адже повзунки чоловік шив сину зі скатертини, а з марлечок – підгузки.
Сьогодні хлопець є учасником гурту KADNAY і засновником творчої спілки "Phil it". Минулого року Філіп зізнався, що вже декілька років перебуває у шлюбі. Дружина – перукарка, яка працює з зірками на різних майданчиках.
Це найвпевненіший мій вибір в людині, яку я бачу поруч. Ми багато чого прожили: два ковіди й війну. Вона довірилася мені, а я – їй. Це було рішення двох сердець. Зі мною важко жити: я не зосереджений, я літаю. Але в побуті немає жодних проблем,
– відверто поділився Коляденко-молодший.
Повертаючись до стосунків Дмитра та Олени, пара наважилась створити власний танцювальний колектив, який помітив продюсер Євген Рибчинський і запросив їх у турне з EL Кравчуком.
На жаль, популярність стала поштовхом до того, що кохання дало тріщину. За словами шоумена, Олена захотіла свободи, тому пішла з дому з Філіпом і речами.
Починаючи з 2003 року Коляденко закрутив бурхливий роман з Іриною Білик. Про ці стосунки, мабуть, що, не говорив тільки лінивий. Відомо, що Дмитро дуже ревнивий, хоче постійно все контролювати та знати. Цікаво, що навіть психолог не допоміг йому впоратись з такими емоціями.
Та якось артистка не витримала таких емоційних гойдалок і один момент сказала: "Стоп, гра".
Цього року Коляденко зізнався, що після Білик у нього не було ні стосунків, ні сексу.
У мене не було жінки після Білик, зовсім! Я не можу! У мене є якийсь стандарт. У мене не було жінки вже стільки років. У мене не було стосунків, я не зміг. І тільки місяць тому я купив любов за гроші,
– розповів шоумен.
Які фінансові проблеми у Дмитра Коляденка?
Хореограф п'ять років тому взяв кредит і досі не повернув гроші. Ба більше, артист навіть немає власного житла, а вимушений орендувати квартиру. Він називає себе "транжирою", який швидко витрачає гроші.
Виявилось що у 2020 році, коли розпочалась пандемія COVID-19, митро взяв у банку кредит у розмірі 75 тисяч гривень на задоволення базових потреб. Цей борг він не повернув і досі.
Мені дуже подобається цей борг. Він мене виручає. Був COVID-19 і не вистачало коштів. Я взяв ці гроші й одразу витратив: купив продукти, ліки, одяг. Раніше це було три тисячі доларів, а зараз це вже лише дві. Тисяча кудись поділася. Мені не треба її повертати. Це дуже зручно,
– поділився шоумен.
Де зараз Коляденко?
Чоловік живе та працює в Україні. Під час перших двох років великої війни, Коляденко був майже без заробітків. Він гастролював разом з Іриною Білик Україною та країнами Європи з благодійними концертами на підтримку ЗСУ.
Пізніше колишня дружина, Олена Коляденко, запропонувала йому ролі у кількох своїх виставах, які збирають аншлаги. Завдяки цьому, за словами шоумена, його матеріальне становище стабілізувалося.
Раніше ми розповідали про блогерку-зрадницю Софію Стужук, яку підозрюють у несплаті податків.