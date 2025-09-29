Дмитро Коляденко – український шоумен, який завжди дивував неординарними образами чи запальною поведінкою. В шоубізнесі він відомий не тільки завдяки роботі на телебаченні й сцені, а й гучними романами.

Та, можливо, не всі знають, що він народився у Мурманській області, що у Росії. Батько працював будівельником, тому родина часто переїжджала. Згодом Дмитро почав жити в Україні. Бабуся проживала у Сумах, там Коляденко і провів шкільні роки. Як розвивалась кар'єра артиста, що відомо про особисте життя та де він зараз, читайте у матеріалі Show24.

Як Коляденко став популярним?

1989 році чоловік закінчив навчання у театральному училищі. Цікаво, що саме бабуся прищепила любов до театру й танців, адже працювала у драмтеатрі. Пізніше Дмитро служив в армії.

У Сумах Коляденко створив балетну групу "Арт-класик", яка у столиці брала участь у створенні мюзиклів "Фігаро", "Снігова королева", "Попелюшка". Дмитро навіть навчався у Паризькій школі сучасної хореографії, що згодом допомогло йому стати хореографом у проєкті "Шанс".

Дмитро Коляденко / Фото "Нового каналу"

У 2008 році став ведучим проєкту "Шоуманія", де розповідав цікаві факти про українських зірок. Коляденка можна було побачити й в інших шоу: "Зроби мені смішно", "Світлі голови", "Світлі голови-2", "Фабрика зірок" і "Майданс-2".

Та і на цьому шоумен не зупинився. Він себе спробував і у музиці. У 2011 році випустив альбом "Діма Коляденко".

Діма Коляденко – "Дима Коляденко": дивіться відео онлайн

Музику чоловік полюбляє і досі, адже періодично випускає нові пісні та відеокліпи.

Від Олени Коляденко до Ірини Білик: усе, про особисте життя шоумена

10 років Дмитро був у шлюбі з Оленою. У 1993 році у пари народився син Філіп. Сім'я жила не надто багато, адже повзунки чоловік шив сину зі скатертини, а з марлечок – підгузки.

Олена та Дмитро Коляденки з сином Філіпом / Фото видання Viva

Сьогодні хлопець є учасником гурту KADNAY і засновником творчої спілки "Phil it". Минулого року Філіп зізнався, що вже декілька років перебуває у шлюбі. Дружина – перукарка, яка працює з зірками на різних майданчиках.

Це найвпевненіший мій вибір в людині, яку я бачу поруч. Ми багато чого прожили: два ковіди й війну. Вона довірилася мені, а я – їй. Це було рішення двох сердець. Зі мною важко жити: я не зосереджений, я літаю. Але в побуті немає жодних проблем,

– відверто поділився Коляденко-молодший.

Філіп Коляденко / Фото з інстаграму музиканта

Повертаючись до стосунків Дмитра та Олени, пара наважилась створити власний танцювальний колектив, який помітив продюсер Євген Рибчинський і запросив їх у турне з EL Кравчуком.

На жаль, популярність стала поштовхом до того, що кохання дало тріщину. За словами шоумена, Олена захотіла свободи, тому пішла з дому з Філіпом і речами.

Починаючи з 2003 року Коляденко закрутив бурхливий роман з Іриною Білик. Про ці стосунки, мабуть, що, не говорив тільки лінивий. Відомо, що Дмитро дуже ревнивий, хоче постійно все контролювати та знати. Цікаво, що навіть психолог не допоміг йому впоратись з такими емоціями.

Дмитро Коляденко та Ірина Білик / Фото з соцмереж

Та якось артистка не витримала таких емоційних гойдалок і один момент сказала: "Стоп, гра".

Цього року Коляденко зізнався, що після Білик у нього не було ні стосунків, ні сексу.

У мене не було жінки після Білик, зовсім! Я не можу! У мене є якийсь стандарт. У мене не було жінки вже стільки років. У мене не було стосунків, я не зміг. І тільки місяць тому я купив любов за гроші,

– розповів шоумен.

Які фінансові проблеми у Дмитра Коляденка?

Хореограф п'ять років тому взяв кредит і досі не повернув гроші. Ба більше, артист навіть немає власного житла, а вимушений орендувати квартиру. Він називає себе "транжирою", який швидко витрачає гроші.

Виявилось що у 2020 році, коли розпочалась пандемія COVID-19, митро взяв у банку кредит у розмірі 75 тисяч гривень на задоволення базових потреб. Цей борг він не повернув і досі.

Мені дуже подобається цей борг. Він мене виручає. Був COVID-19 і не вистачало коштів. Я взяв ці гроші й одразу витратив: купив продукти, ліки, одяг. Раніше це було три тисячі доларів, а зараз це вже лише дві. Тисяча кудись поділася. Мені не треба її повертати. Це дуже зручно,

– поділився шоумен.

Де зараз Коляденко?

Чоловік живе та працює в Україні. Під час перших двох років великої війни, Коляденко був майже без заробітків. Він гастролював разом з Іриною Білик Україною та країнами Європи з благодійними концертами на підтримку ЗСУ.

Пізніше колишня дружина, Олена Коляденко, запропонувала йому ролі у кількох своїх виставах, які збирають аншлаги. Завдяки цьому, за словами шоумена, його матеріальне становище стабілізувалося.

Крім того, у хореографа появилось нове захоплення – карти таро. Він робить розклади на різні запити, та ділиться, що це заняття його заспокоює.

