Та це не вперше, коли Стужук вляпується у скандальні історії. Все ж варто розпочати з її минулого. Родом блогерка із Севастополя. Після тимчасової окупації півострова переїхала до Києва, де розкрутила свій блог до мільйонної аудиторії. У матеріалі Show24 дізнавайтесь, що відомо про життя Стужук та яка її позиція щодо України та війни.

Смерть першого чоловіка та пологи у басейні

Тривалий час Софія була заміжня за відомого блогера Дмитра Стужука. У подружжя народилось троє дітей: Девід (2015), Лоліта (2018) та Олівія (2019). За якийсь час блогерка подала на розлучення, однак офіційно розлучитись не вдалось, адже найменша донька була надто маленькою. У 2020 році від ускладнень, викликаних COVID-19, чоловік помер. Відомо, що Дмитро мав проблеми з серцем.

Софія і Дмитро Стужук / Фото з інстаграму блогерки

У 2022 році блогерка вийшла заміж за бізнесмена Антона Левандського. У 2023 році вона народила від нього дочку Василісу. Подружжя було на межі розлучення, проте пережило кризу. У березні цього року жінка вп'яте стала мамою. Стужук вчергове народжувала у басейні вдома, а не у лікарні під наглядом лікарів, що транслювала у своїх соцмережах.

Софія Стужук із чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму блогерки

Громадянська позиція Софії Стужук та скандали за її участю

До початку повномасштабної війни блогерка мала бізнес як в Україні, так і Росії. Коли країна-агресорка розв'язала велику війну, то від Стужук очікували конкретної позиції, адже у неї величезна аудиторія.

Сьогодні на її блог в інстаграмі підписано 4,7 мільйона людей. Раніше вона казала, що відчуває себе "русской".

Та жінка обрала шлях публікувати сторіси про те, що вона хоче миру, поширювала синьо-жовті картинки, а також могла згадати про евакуаційні коридори у деяких містах.

Що публікувала Стужук на початку великої війни / Скриншоти з відео на ютуб-каналі Євгенії Гордієнко

У перші дні вона разом із дітьми та нянею виїхали за кордон. Восени 2022 року вона підтримала користувача, який написав, що "українці самі винні у тому, що на них скидають ракети".

Софія Стужук підтримала скандальну заяву / Скриншот з інстаграм-сторіс

Згодом її звинуватили у тому, що війна не стала для неї причиною не рекламувати товари з Росії та інфлюенсерів з країни-терористки.

У березні 2024 року Стужук дала інтерв'ю, де заявила, що Росія напала на Україну. Вона також сказала, що любить Україну і не вважає себе зрадницею.

Моя особиста позиція, не бути людиною, яка "хаватиме" загальні повістки, лицемірно видавати те, що зіграє на мою репутацію, але не є мною. Кажуть, що позиція "за мир" – не позиція, але будь-яка позиція – це позиція. Я ні разу не сказала, що я за Росію,

– висловилась блогерка.

У лютому 2024 року блогерка хизувалась світлинами з відпочинку в ОАЕ. Вона не посоромилась публікувати фото з росіянками, які не засудили ні путінський режим, ні розв'язану війну в Україні. До прикладу, в її об'єктиві опинялись Надін Сєровскі, Олена Сажина та Альбіна Затонська.

Стужук відпочивала з росіянками в ОАЕ / Скриншот з інстаграму

Певний час із новим чоловіком інфлюенсерка жила у Латвії. Місцеві ЗМІ писали, що біля будинку сімейства знайшли справжнє сміттєзвалище, яке вони організувати в лісі. На знахідку натрапив лісник, який серед сміття знайшов дані та адресу подружжя. Він поїхав за вказаною адресою, а двері йому відкрила, ймовірно, няня. Чоловік пояснив ситуацію, а йому у відповідь пообіцяли, що сміття обов'язково заберуть. Однак цього не сталось.

А сьогодні, 29 вересня, пресслужба Київської міської прокуратури повідомила, що 30-річну інстаграм-блогерку звинуватили у несплаті податків. Жінка була зареєстрована як ФОП і за 2018-2022 роки заробила понад 58 мільйонів гривень. Податки з цих доходів не сплачувала, відтак держава втратила майже 11,5 мільйонів гривень.

З огляду на фото та опис, ймовірно, йдеться про Софію Стужук.

Софію Стужук, ймовірно, підозрюють у несплаті податків / Скриншот із сайту

Сама блогерка наразі не прокоментувала звинувачень.

Де зараз Софія Стужук?

Певний час разом із дітьми та чоловіком Стужук жила у Латвії. Та в середині вересня цього року повідомила, що вони переїхали. Тепер родина живе у Таїланді. Вона заявляла, що повертатись в Україну не збирається.

Інфлюенсерка продовжує вести блог російською мовою, а також запускає курси зі схуднення та пологів.