Дмитро Комаров повернувся: телеведучий пояснив свою відсутність на тлі чуток про розлучення

Популярний телеведучий Комаров нарешті пояснив свою тривалу відсутність у медійному просторі, яка спровокувала чутки про розлучення з дружиною Олександрою Кучеренко. Річ у тім, що Дмитро майже не публікував дописи в соціальних мережах, а також перестав з'являтися в профілі коханої.

Як з'ясувалося, причина була цілком професійною – ведучий інтенсивно працював над створенням нового сезону проєкту "Світ навиворіт. Україна". Стало відомо, коли відбудеться прем'єра шоу та чому буде присвячений випуск. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Комарова.

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У першому випуску нового сезону "Світ навиворіт. Україна", який відбудеться 28 лютого о 20:00, глядачі побачать, як сьогодні живуть та працюють захисники Зміїного в умовах, де "в будь-якій ситуації ти сам на сам зі стихією і можеш розраховувати тільки на власні сили".

Ми вирушили туди взимку – уявіть собі шторм у Чорному морі. Хвилі сягали півтора-двох метрів, і нам ще пощастило. Катер підстрибує, є ризик опинитися в крижаній воді, а хребет зазнає сильного навантаження. Навіть сама дорога – небезпечна і виснажлива. А на місці – загроза від ворожих безпілотників, авіації. І водночас острів Зміїний живе своїм життям,

– сказав Дмитро Комаров під час "Сніданку з 1+1".

Телеведучий також анонсував, що в наступних випусках команда програми продовжить пошуки сили українського духу: "У нових випусках ми шукатимемо силу українців. На морі та на суші. На землі та навіть під землею", – поділився Дмитро.

Зауважимо, "Світ навиворіт. Україна" – не єдина програма, яка повертається на екрани українців. Також днями стало відомо, що команда СТБ почала роботу над проєктом "Зважені та щасливі". До того ж Григорій Решетник розповідав, що у 2025 році відбудуться знімання нового сезону романтичного шоу "Холостяк".