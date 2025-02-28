Как выяснилось, причина была вполне профессиональной – ведущий интенсивно работал над созданием нового сезона проекта "Мир наизнанку. Украина". Стало известно, когда состоится премьера шоу и чему будет посвящен выпуск. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Комарова.

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В первом выпуске нового сезона "Мир наизнанку. Украина", который состоится 28 февраля в 20:00, зрители увидят, как сегодня живут и работают защитники Змеиного в условиях, где "в любой ситуации ты один на один со стихией и можешь рассчитывать только на собственные силы".

Мы отправились туда зимой – представьте себе шторм в Черном море. Волны достигали полутора-двух метров, и нам еще повезло. Катер подпрыгивает, есть риск оказаться в ледяной воде, а позвоночник испытывает сильную нагрузку. Даже сама дорога – опасна и изнурительна. А на месте – угроза от вражеских беспилотников, авиации. И в то же время остров Змеиный живет своей жизнью,

– сказал Дмитрий Комаров во время "Завтрака с 1+1".

Телеведущий также анонсировал, что в следующих выпусках команда программы продолжит поиски силы украинского духа: "В новых выпусках мы будем искать силу украинцев. На море и на суше. На земле и даже под землей", – поделился Дмитрий.

Заметим, "Мир наизнанку. Украина" – не единственная программа, которая возвращается на экраны украинцев. Также на днях стало известно, что команда СТБ начала работу над проектом "Взвешенные и счастливые". К тому же Григорий Решетник рассказывал, что в 2025 году состоятся съемки нового сезона романтического шоу "Холостяк".