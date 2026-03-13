Зрозумів, що це важливо, – Дмитро Кулеба назвав дату, коли офіційно одружиться з коханою
- Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька вирішили узаконити свої стосунки, подавши заявку на одруження через застосунок Дія.
- Найважливішою датою для пари залишається 26 жовтня, коли вони почали жити разом.
Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про важливе рішення щодо його стосунків зі Світланою Павелецькою. Пара вирішила узаконити відносини.
Дмитро Кулеба в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів, що за останній рік їхні стосунки не змінилися – їх все одне в одному влаштовує. Але змінилось одне – вони вирішили одружитися.
До слова Вирвали з контексту: наречена Кулеби відреагувала на хейт через пораду про "нетрадиційне" тепло
Пара вже подала заявку на одруження в застосунку Дія. Вони запланували важливу подію на останній місяць весни – щоб було тепло й сонячно. Подія відбудеться 26 травня.
Фізичних святкувань не буде. Тому всім папараці й ловцям на дорогі костюми, сукні й тому подібне можна розслабитися. Наприкінці травня має відбутися реєстрація і ми станемо офіційно чоловіком і дружиною,
– зазначив Дмитро Кулеба.
Політик додав, що найважливішою датою в їхніх стосунках залишатиметься 26 жовтня, коли вони почали жити разом.
Дмитро Кулеба зізнався, що змінив своє ставлення до одруження. Однак він досі не вважає, що це щось кардинально змінить у стосунках чоловіка й жінки.
Я не стану більше любити Світлану, а вона не стане більше любити мене через те, що ми офіційно зареєструємося. Але за цей рік я зрозумів, що для жінки це важлива історія. І якщо це робить мою жінку щасливою, дасть додатковий приплив впевненості, то клас,
– додав Кулеба.
Інтерв'ю Світлани Павелецької: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, восени 2025 року Дмитро Кулеба освідчився Світлані Павелецькій, про що розповів "Фактам".
Що відомо про стосунки Дмитра Кулеби та Світлани Павелецької?
- Пара вперше зустрілась у 2003 році, під час навчання в університеті. Але тоді вони рухались різними шляхами.
- У 2022 році Дмитро Кулеба написав книжку "Війна за реальність" та звернувся до видавництва "Книголав", співзасновницею якого є Світлана Павелецька. Спершу вони спілкувалися з робочих питань, а згодом спалахнули почуття.
- Дмитро й Світлана почали жити разом у 2021 році. Про їхні стосунки стало відомо пізніше.