Зрозумів, що це важливо, – Дмитро Кулеба назвав дату, коли офіційно одружиться з коханою

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про важливе рішення щодо його стосунків зі Світланою Павелецькою. Пара вирішила узаконити відносини.

Дмитро Кулеба в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів, що за останній рік їхні стосунки не змінилися – їх все одне в одному влаштовує. Але змінилось одне – вони вирішили одружитися.

Пара вже подала заявку на одруження в застосунку Дія. Вони запланували важливу подію на останній місяць весни – щоб було тепло й сонячно. Подія відбудеться 26 травня.

Фізичних святкувань не буде. Тому всім папараці й ловцям на дорогі костюми, сукні й тому подібне можна розслабитися. Наприкінці травня має відбутися реєстрація і ми станемо офіційно чоловіком і дружиною,

– зазначив Дмитро Кулеба.

Політик додав, що найважливішою датою в їхніх стосунках залишатиметься 26 жовтня, коли вони почали жити разом.

Дмитро Кулеба зізнався, що змінив своє ставлення до одруження. Однак він досі не вважає, що це щось кардинально змінить у стосунках чоловіка й жінки.

Я не стану більше любити Світлану, а вона не стане більше любити мене через те, що ми офіційно зареєструємося. Але за цей рік я зрозумів, що для жінки це важлива історія. І якщо це робить мою жінку щасливою, дасть додатковий приплив впевненості, то клас,

– додав Кулеба.

Нагадаємо, восени 2025 року Дмитро Кулеба освідчився Світлані Павелецькій, про що розповів "Фактам".

