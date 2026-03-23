Співак Волканов чесно назвав свою вагу після кардинального схуднення
- Дмитро Волканов скинув понад 10 кілограмів, змінивши режим харчування та займаючись спортом.
- Співак відверто поділився своїм досвідом схуднення.
Популярний артист Дмитро Волканов відверто зізнався, що боровся із зайвою вагою. Через недосконалий графік сну, перекуси в гастролях, співак був незадоволений своєю зовнішністю.
Дмитро Волканов розповів свою історію в інтерв'ю програмі "Ближче до зірок" на Телеканалі ТЕТ. Він пригадав, що набрав зайві кілограми через неправильне харчування та алкоголь після виступів.
Я невеличкого зросту – в мене 164 сантиметрів зріст. І на той момент я важив майже 73 кілограмів. Я так на себе глянув в дзеркало – мені це не подобалось,
– пригадав артист.
Зараз Дмитро Волканов займається спортом, також він змінив режим харчування. Йому вдалося скинути понад 10 кілограмів.
"У мене є тренер в спортзалі, ми займаємося, але немає якогось жорсткого режиму. Просто я дійсно харчуюся трошки менше. Зараз я десь 60 кілограмів, от нещодавно важився – 61,8", – назвав свою вагу Волканов.
Дмитро Волканов до і після схуднення / Фото з інстаграму артиста
Раніше Дмитро Волканов розповідав про схуднення у своєму інстаграмі. Він підкреслив, що його схуднення - не просто про вагу та зовнішність, а "подолання стін у своїй голові".
Що відомо про Дмитра Волканова?
- Дмитро Волканов народився у Бердянську Запорізької області. Навчався у Київському університеті культури за спеціальністю "вокаліст естрадного жанру".
- Творчий шлях співака почався з проєкту "Х-Фактор". Він потрапив до команди Андрія Данилка та дійшов до суперфіналу. Після шоу Дмитра запросили до колективу Вєрки Сердючки – там він працював близько 4 років.
- У 2022 році Дмитро Волканов розпочав сольну кар'єру. Зараз артист активно випускає пісні та гастролює містами України.