Настав цей день, – 7-річна донька Дмитра Ступки знімається для Netflix

7-річна донька українського актора Дмитра Ступки, Богдана, знімається для Netflix. Більше ніяких подробиць наразі не повідомляється, також невідомо, про який проєкт йдеться.

Новиною у своєму інстаграмі поділилася колишня дружина Ступки Поліна Логунова, передає 24 Канал. Так, Богдана може продовжити акторську династію.

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Скільки було вкладено, скільки вкладається, скільки ще попереду! Коли мені говорили: "це дурниці", "це не реально", "не витрачай на це час", я скоротила всі витрати, прийоми своєї їжі, купівлю собі чогось, щоб настав цей день! Богдана Ступка знімається для Netflix,

– повідомила Логунова.

У коментарях під дописом люди вітають Богдану, бажають їй успіхів і пишуть багато приємних слів.

Коротко про стосунки Ступки та Логунової