Настав цей день, – 7-річна донька Дмитра Ступки знімається для Netflix
- Богдана Ступка, 7-річна донька Дмитра Ступки, знімається для Netflix.
- Подробиці та назва проєкту поки що не розголошуються.
7-річна донька українського актора Дмитра Ступки, Богдана, знімається для Netflix. Більше ніяких подробиць наразі не повідомляється, також невідомо, про який проєкт йдеться.
Новиною у своєму інстаграмі поділилася колишня дружина Ступки Поліна Логунова, передає 24 Канал. Так, Богдана може продовжити акторську династію.
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Скільки було вкладено, скільки вкладається, скільки ще попереду! Коли мені говорили: "це дурниці", "це не реально", "не витрачай на це час", я скоротила всі витрати, прийоми своєї їжі, купівлю собі чогось, щоб настав цей день! Богдана Ступка знімається для Netflix,
– повідомила Логунова.
У коментарях під дописом люди вітають Богдану, бажають їй успіхів і пишуть багато приємних слів.
Коротко про стосунки Ступки та Логунової
- Нагадаємо, що Дмитро Ступка та Поліна Логунова одружилися у 2016 році. Вже у квітні 2017 року в подружжя народилася донька, яку вони назвали Богданою. Згодом пара розійшлася.
- Актор переїхав до Сполучених Штатів Америки у 2021 році. Наразі там проживають і його колишня дружина разом з донькою. До України, схоже, Ступка повертатися не планує.
- Нещодавно Дмитро Ступка поскаржився на життя у США: "Ти постійно бігаєш за грошима, оскільки тут дуже великі витрати. Щоб жити в США треба дуже багато працювати", – заявив актор.