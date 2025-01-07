Тепер чоловік розповів про труднощі, з якими зіткнувся під час проживання за кордоном. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ukrainians in the USA.

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Так, актор дав інтерв'ю для нового українського проєкту, що розповідає про життя українців в США. Дмитро зізнався, що переїхав до Америки, адже там мешкає його донечка, а він хоче бачити як вона росте і проводити з нею час. Переїзд кардинально змінив життя Ступки.

Моє життя ніколи тепер не буде як колись… Тут (в США – Show24) немає звичайних днів. Ти постійно бігаєш за грошима, оскільки тут дуже великі витрати. Щоб жити в США треба дуже багато працювати,

– пояснив актор.

Що відомо про виїзд Дмитра Ступки за кордон

Восени 2021 року, ще до початку повномасштабного російського вторгнення, актор планував поїхати з сім'єю до США на зиму.

23 лютого 2022 року, коли Ступка летів в Україну через Стамбул, почалася велика війна. Через закритий повітряний простір він застряг у Туреччині.

Спочатку актор переїхав до Варшави, де працював у "Благодійному фонді Богдана Ступки", заснованому на честь його дідуся. Згодом вирішив їхати до США, щоб бути ближче до доньки.

Хоч його туристична віза закінчилася, через війну Дмитру дозволили в'їзд до США. Зараз він живе там тимчасово, але після війни планує жити між двома країнами, бо сумує за Києвом, рідними та театром.