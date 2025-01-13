Остап Ступка розповів, що давав пораду синові Дмитру – не відповідати на негативні коментарі у соцмережах. Про це пише 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для OBOZ.UA

До слова Остап Ступка поділився деталями справи про "п'яну" ДТП за його участю: "Важка подія"

Актор казав синові не вступати у суперечки з користувачами та не публікувати в соцмережах свій відпочинок. Такої позиції дотримується він сам.

Методично нагадував, що цього не треба робити. Відпочинок на яхті чи десь під пальмою – про це маєш знати лише ти і ніхто більше. Мені, наприклад, важливо, щоб взагалі ніхто не знав про такі речі. Це ж моя особиста справа, мій затишок, комфорт, а не чийсь. Думаю, він прислухався, принаймні вже менше цього всього виставляє,

– зауважив Остап Ступка.

Дмитро Ступка раніше ділився, що мріє жити на дві країни після завершення війни. Його батько зізнався, як до цього ставиться.

"Я приймаю його вибір. Дай Боже, щоб війна закінчилася. Я не бачив сина й онуку з вересня 2021 року. Понад три роки", – зізнався Остап Ступка.

Де зараз Дмитро Ступка