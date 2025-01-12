Остапа Ступку позбавили водійських прав на вісім років, тож наразі актор не може сідати за кермо. Про це пише 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для OBOZ.UA.

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З потерпілим ми всі негаразди вирішили – я за мирний шлях. З приводу самої ситуації… Важка подія. Але, як то кажуть, всі ми під Богом ходимо, розумієте? І в кожного може так змінитися життя – буквально за одну секунду,

– розповів Остап Ступка.

Попри те, що зараз актор не може сідати за кермо автомобіля, він не найняв водія. Народний артист України користується послугами таксі та каже, що у нього "роман з таксистами", ті іноді впізнають Ступку.

Є вже знайомі хлопці, з якими домовляюся: потрібно поїздити містом у справах, вони мене возять. Ми гарно спілкуємося. За водінням, звісно, сумую – я за кермом дуже давно. Нещодавно ми подали апеляцію, щоб хоч трохи скоротити термін заборони, зараз вона розглядається,

– поділився актор.

Остап Ступка / Фото з інстаграму фотографа Іллі Карлова

Зазначимо, що в цьому ж інтерв'ю Остап Ступка розповів про стосунки з 23-річною Маргаритою Ткач. Актор поділився, що його мама знайома з новою коханою, однак про весілля з дівчиною він наразі не думає.