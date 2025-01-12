Інцидент трапився на церемонії вручення премії Національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова. Про це у своєму фейсбуці написала українська письменниця Лариса Ніцой, передає 24 Канал.

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Коли Лариса Кадочникова говорила зі сцени російською, один із присутніх, журналіст Руслан Кошовенко, попросив її перейти на українську мову. Попри зауваження, акторка відмовилася це робити.

Я українською мовою граю в театрі. Ви вибачте, але я маю право говорити хоч англійською мовою,

– сказала Кадочникова.

Після цього хтось із залу крикнув "браво" і почулися оплески.

Будь ласка, поважайте мене. Я багато зробила для України. Я нікуди не виїжджала, я тут і я граю в театрі вистави українською мовою. Я хотіла ще сказати найголовніше – ми повинні любити одне одного і розуміти – Україна одна. Якщо ми будемо ворогувати й ненавидіти через дрібниці одне одного, то ми загинемо,

– додала народна артистка України.

Ларису Кадочникову розкритикували через виступ російською

Письменниця Лариса Ніцой, яка опублікувала у своєму фейсбуці відео з Ларисою Кадочниковою, назвала зірку фільму "Тіні забутих предків" "українофобкою". До того ж вона звернула увагу на те, що глядачі у залі Будинку кіно, де проходило вручення премії, підтримали "демарш акторки проти української мови".

Хочеться запитати в цієї лауреатки багатьох премій, Лариси Кадочникової, для какой страни "она сдєлала достаточно?" Для Московії? Тягнучи все життя в Україну рускій мір, популяризуючи його язик, за яким прийшли танки? Виконуючи ролі в кіно московською, виступаючи всюди публічно московською, спілкуючись з усіма московською, випершись на сцену вручати премію московською, і лише подекуди послуговується українською, де не можна обійти закон, – у виставах,

– написала Лариса Ніцой.

Багато людей у коментарях також обурилися через те, що Лариса Кадочникова відмовилася переходити на українську мову, а продовжила свій виступ російською.

"Хороша людина перейшла давно на українську мову. Вона – рупор Кремля".

"Яка сволота плескає? "Я імею право гаваріть хоть на англійскам язикє". Так говори англійською! Російська – це приниження українців! Це прославлення росіян, це тавро окупантів".

"Це ж треба!? Завдяки легендарному українському фільму вилізти на Олімп (та хто б про тебе колись почув, якби не "Тіні забутих предків"), і так бездарно спалитися на фініші".

"Це просто жах. Она імєєт право говоріть. Для чого вона живе в Україні? Так зневажати мову і країну тільки у нас дозволено ще, і закликає до любові. Все з неї вилізло на поверхню. Тепер хай поїде в Москву і там зі сцени виступить українською".

"Найгірші ті, що аплодують. Ось вони і є справжнє зло. Такі, як ця лауреатка, швидко здуються без підтримки. Її варто було освистати, тоді вона швиденько б мімікрувала під українку".

"Дуже неприємно на це дивитися. Лариса Кадочникова не розуміє, що відбувається в країні, чи навмисно провокує публіку? Чи теж вважає себе "голубом миру"?"

Коментарі під дописом Лариси Ніцой:

Деякі люди, крім того, пропонують позбавити Кадочникову всіх державних нагород.