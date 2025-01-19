Новостью в своем инстаграме поделилась бывшая жена Ступки Полина Логунова, передает 24 Канал. Так, Богдана может продолжить актерскую династию.

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Сколько было вложено, сколько вкладывается, сколько еще впереди! Когда мне говорили: "это глупости, "это не реально", "не трать на это время", я сократила все расходы, приемы своей еды, покупку себе чего либо, чтобы настал этот день! Богдана Ступка снимается для Netflix,

– сообщила Логунова.

В комментариях под постом люди поздравляют Богдану, желают ей успехов и пишут много приятных слов.

Коротко об отношениях Ступки и Логуновой