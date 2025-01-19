Новостью в своем инстаграме поделилась бывшая жена Ступки Полина Логунова, передает 24 Канал. Так, Богдана может продолжить актерскую династию.
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Сколько было вложено, сколько вкладывается, сколько еще впереди! Когда мне говорили: "это глупости, "это не реально", "не трать на это время", я сократила все расходы, приемы своей еды, покупку себе чего либо, чтобы настал этот день! Богдана Ступка снимается для Netflix,
– сообщила Логунова.
В комментариях под постом люди поздравляют Богдану, желают ей успехов и пишут много приятных слов.
Коротко об отношениях Ступки и Логуновой
- Напомним, что Дмитрий Ступка и Полина Логунова поженились в 2016 году. Уже в апреле 2017 года у супругов родилась дочь, которую они назвали Богданой. Впоследствии пара разошлась.
- Актер переехал в Соединенные Штаты Америки в 2021 году. Сейчас там проживают и его бывшая жена вместе с дочерью. В Украину, похоже, Ступка возвращаться не планирует.
- Недавно Дмитрий Ступка пожаловался на жизнь в США: "Ты постоянно бегаешь за деньгами, поскольку здесь очень большие расходы. Чтобы жить в США надо очень много работать", – заявил актер.