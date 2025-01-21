У витонченій сукні та смокінгу: Трамп з дружиною замилували танцем на інавгураційному балу

Новообраний президент США Дональд Трамп взяв участь в інавгураційному балу, який відбувся після церемонії його вступу на посаду. На цьому заході президент був присутній разом з першою леді Меланією Трамп.

Образ дружини 47-го президента та їхній спільний танець під "Бойовий гімн Республіки" у виконанні оркестру морської піхоти США захопив мережу. Повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Так, 54-річна Меланія з'явилась у вишуканій чорно-білій сукні від відомого дизайнера Ерве П'єра. Вона доповнила свій образ білими туфлями на підборах та вишуканим чорним чокером із брошкою. Водночас президент Дональд Трамп був одягнений у класичний чорний смокінг із краваткою-метеликом.

До президентського подружжя на танцювальному майданчику згодом також приєдналися віцепрезидент Джей Ді Венс із дружиною Ушею та представники збройних сил США. Також на балу танцювали Іванка й Тіффані Трамп.

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Щоправда, без конфузів інавгурація Дональда Трампа у 2025 році не минулася. Меланія Трамп привернула увагу екстравагантним вибором головного убору – капелюхом, який приховував більшу частину її обличчя. Ситуація набула комічного обертону під час поцілунку подружжя у Капітолії. Масивний капелюх першої леді створив несподівану перешкоду – президент Трамп не зміг дотягнутися до обличчя дружини через габарити її аксесуара.

Цей момент миттєво став вірусним у соціальних мережах, де користувачі жваво обговорювали незвичний модний вибір Меланії та кумедну ситуацію, що через нього виникла.