Між Меланією і Дональдом Трампом стався рідкісний романтичний момент: миле фото подружжя
- Дональд і Меланія Трамп мали рідкісний романтичний момент перед поїздкою на похорон Папи Франциска, коли президент обійняв свою дружину.
- Меланія Трамп вибрала тренч від Dolce & Gabbana, а Дональд Трамп з'явився в темному костюмі.
Між президентом США Дональдом Трампом та його дружиною Меланією стався рідкісний романтичний момент, коли вони залишали Білий дім, прямуючи на похорон Папи Франциска. Його вдалося зняти на камеру.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Daily Mail. Президентське подружжя вирушало до Ватикану у п'ятницю.
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Дональд Трамп обійняв Меланію перед посадкою на борт вертольота Marine One. Вони не часто проявляють почуття на публіці. До речі, похорон Папи Франциска – один із рідкісних заходів, який перша леді США відвідує разом з чоловіком, оскільки вона дотримується більш дистанційованого підходу до своїх обов'язків.
На похорон Папи Франциска Меланія Трамп вирушила в тренчі від Dolce & Gabbana. Перша леді США доповнила свій образ великими чорними сонцезахисними окулярами, чорними туфлями Roger Vivier та чорною сумкою Hermès Birkin. Дональд Трамп з'явився у темному костюмі, білій сорочці та голубій краватці.
У Ватикані прощаються з Папою Франциском
- 26 квітня у Ватикані прощаються з Папою Римським Франциском, який помер кілька днів тому. Церемонія поховання проходить на відкритому повітрі перед базилікою Святого Петра.
- На прощання з Франциском вже прибули Володимир та Олена Зеленські, Дональд та Меланія Трамп.
- Нагадаємо, що про смерть Папи Франциска стало відомо 21 квітня. Він помер у віці 88 років. Понтифіка поховають в базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі.