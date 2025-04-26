Між Меланією і Дональдом Трампом стався рідкісний романтичний момент: миле фото подружжя

Між президентом США Дональдом Трампом та його дружиною Меланією стався рідкісний романтичний момент, коли вони залишали Білий дім, прямуючи на похорон Папи Франциска. Його вдалося зняти на камеру.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Daily Mail. Президентське подружжя вирушало до Ватикану у п'ятницю.

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Дональд Трамп обійняв Меланію перед посадкою на борт вертольота Marine One. Вони не часто проявляють почуття на публіці. До речі, похорон Папи Франциска – один із рідкісних заходів, який перша леді США відвідує разом з чоловіком, оскільки вона дотримується більш дистанційованого підходу до своїх обов'язків.

Дональд Трамп обійняв Меланію / Фото Getty Images

На похорон Папи Франциска Меланія Трамп вирушила в тренчі від Dolce & Gabbana. Перша леді США доповнила свій образ великими чорними сонцезахисними окулярами, чорними туфлями Roger Vivier та чорною сумкою Hermès Birkin. Дональд Трамп з'явився у темному костюмі, білій сорочці та голубій краватці.

Дональд та Меланія Трамп / Фото Getty Images

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