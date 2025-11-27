Підписала контракт: донька відомого українського бізнесмена служить в ТРО
- Донька Гаріка Корогодського, Єлизавета, приєдналася до вогневої групи ТРО, яка збиває шахеди, та підписала контракт на службу.
- Інші діти українських зірок, як-от син Валерія Харчишина, Дмитро, та син Ігоря Пелиха, Іван, також вступили на військову службу після початку повномасштабного вторгнення.
Донька відомого бізнесмена та блогера Гаріка Корогодського, Єлизавета, стала на захист України.
Гарік вперше показав фото з донькою у формі та розсекретив, де вона служить. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Корогодського.
Не пропустіть Лайма Вайкуле заспівала "Щедрик" у рекламі АТБ: українці обурені вибором бренду
Три місяці тому Ліза сказала, що хоче в ТРО, на службу. Думала, що ми з її мамою будемо відмовляти. Коротше, пройшла нелегкий вишкіл і чергує за графіком у складі вогневої групи, яка збиває шахеди. Контракт підписала,
– поділився шоумен.
І додав, що пишається Єлизаветою, яка вже й сама має трьох дітей.
Напередодні також стало відомо, що 18-річний син телеведучої Марічки Падалко та журналіста Єгора Соболєва, Михайло, служить в одному з полків Сил безпілотних систем. Про це зірковий батько написав на своїй сторінці в фейсбуці.
Хто ще з дітей українських зірок долучився до війська?
- Син фронтмена гурту "Друга Ріка" Валерія Харчишина, Дмитро, після початку повномасштабного вторгнення Росії мобілізувався. Спершу хлопець служив сапером на північному напрямку, а згодом вступив на офіцерські курси й тепер навчає інших.
- Іван Пелих, син телеведучого Ігоря Пелиха, також став на захист України після початку повномасштабного вторгнення. За свою військову службу він отримав відзнаку від міністра оборони.
- У червні цього року стало відомо, що син телеведучого Костянтина Грубича, Ярослав, долучився до ЗСУ. Згодом внаслідок ворожого обстрілу він втратив праву руку. Зараз військовий проходить реабілітацію, але планує повернутися на фронт.