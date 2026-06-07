Донька Гонгадзе вийшла заміж у США: перші кадри з весілля

Соломія Гонгадзе, донька покійного журналіста Георгія Гонгадзе та громадської діячки Мирослави Гонгадзе, вийшла заміж за іноземця.

Щасливою новиною та кадрами з весілля поділилася мама Соломії на своїй сторінці в інстаграмі.

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6 червня Мирослава Гонгадзе опублікувала фото доньки разом із її чоловіком Дугом Клейном. Світлини були зроблені біля пам'ятника українському філософу Григорію Сковороді, який розташований поруч з Українським домом у Вашингтоні.

Донька Георгія Гонгадзе Соломія вийшла заміж / Скриншот з інстаграм-сторіс

Для цього особливого дня молодята обрали символічне вбрання – обоє були у вишиванках. Гості також підтримали традицію й прийшли у вишитому одязі або речах із національними мотивами.

Мирослава Гонгадзе на весіллі доньки / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що Дуг Клейн зробив пропозицію Соломії в липні 2025 року.

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Дуг Клейн здобував освіту у Великій Британії в London School of Economics and Political Science – одному з найвідоміших навчальних закладів країни.

Мирослава Гонгадзе раніше розповідала, що її зять підтримує Україну та її інтереси.

Наразі Клейн працює політичним аналітиком у неприбутковій організації Razom for Ukraine. Вона займається тим, щоб інформувати американське суспільство та взаємодіяти з політиками для подальшої підтримки України.

Також Дуг Клейн співпрацює з Atlantic Council як запрошений експерт. Це означає, що він бере участь у дослідницьких і аналітичних проєктах організації.

Дуг Клейн / Фото з його фейсбуку

Для довідки! У подружжя Гонгадзе у 1997 році народилися доньки-двійнята. Нана, молодша з сестер, вже теж вийшла заміж – її весілля відбулося у квітні 2025 року.