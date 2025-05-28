Донька Кузьми Скрябіна вперше за довгий час показала могилу батька
- Марія-Барбара Кузьменко, донька Андрія Кузьменка, відвідала могилу батька та бабусі в Брюховичах на Львівщині та поділилася фотографією на своїй інстаграм-сторінці.
Донька Андрія Кузьменка, більш відомого як Кузьма Скрябіна, відвідала могилу батька та бабусі. Марія-Барбара показала фотографію родинного склепу на кладовищі в Брюховичах, що на Львівщині.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Марії-Барбари Кузьменко. Дівчина поширила світлину в сториз.
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Марія-Барбара – єдина донька Андрія Кузьменка, яка народилася у шлюбі співака зі Світланою Бабійчук. Чоловік назвав дівчину на честь польської акторки Барбари Брильської, яка відома за фільмом "Іронія долі".
В інстаграм-сториз донька лідера гурту "Скрябін" повідомила, що відвідала могилу батька та бабусі. Матір Кузьменка, Ольга Михайлівна, також похована у родинному склепі. Вона померла у вересні 2023 року.
До тата і бабусі й додому,
– підписала фото Марія-Барбара Кузьменко.
Для довідки! Марія-Барбара Кузьменко працює лікарем-дерматовенерологом, косметологом. Вона має кабінет у Києві. У 2019 році дівчина вийшла заміж за свого коханого Віктора.
Смерть Андрія Кузьменка
Нагадаємо, що Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2025 року у ДТП. Співак повертався з концерту у Кривому Розі до Києва на власному авто, решта колективу їхала на мікроавтобусі.
Позашляховик Кузьменка зітнувся з молоковозом. Від отриманих травм співак загинув миттєво.
Лідера гурту "Скрябін" поховали у родинному склепі на кладовищі у Брюховичах. Донька Андрій Кузьменка відвідала могилу батька цьогоріч – у 10-ті роковини його загибелі.