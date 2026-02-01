Укр Рус
1 лютого, 10:47
Донька репера Snoop Dogg втратила 10-місячну доньку

Марія Примич
Основні тези
  • Донька Snoop Dogg, Корі Бродус, повідомила про смерть своєї 10-місячної доньки Коді Дро, яка народилася передчасно.
  • Коді Дро провела 10 місяців у відділенні інтенсивної терапії новонароджених і лише нещодавно батьки забрали її додому.

Донька американського репера Snoop Dogg, 26-річна Корі Бродус, повідомила про смерть маленької доньки Коді Дро. Трагічною звісткою дівчина поділилась учора, 31 січня.

В інстаграмі Корі опублікувала чорно-біле фото з донькою. Вона усміхається і тримає Коді на руках.

У понеділок я втратила кохання свого життя. Мою Коді, 
– написала Корі Бродус.

Донька Snoop Dogg втратила доньку / Скриншот з інстаграму

Наречений Бродус, Вейн Дьюс, також поділився фотографією з донькою.

Я був найсумнішим відтоді, як ти покинула мене, Коді Дро. Але я знаю, що ти в мирі. Тато завжди любитиме тебе, 
– написав він.

Вейн Дьюс повідомив про смерть доньки / Скриншот з інстаграму

На початку березня 2025 року Корі Бродус розповіла, що донька народилася у 6 місяців.

Я плакала і плакала, порівнювала і порівнювала, звинувачувала себе в тому, що не змогла дати їй все, що їй було потрібно. Але що б не сталося, Бог завжди показує мені, що я його дитина!, 
– зазначила донька Snoop Dogg.

Корі також зізнавалась, що народила доньку за допомогою кесаревого розтину. Річ у тім, що лікарі повідомили їй про розвиток HELLP-синдрому – гемоліз (процес руйнування еритроцитів), підвищений рівень печінкових ферментів та низький рівень тромбоцитів.

10 місяців маленька Коді Дро провела у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. На початку січня донька Snoop Dogg повідомила, що дівчинка вже нарешті вдома.

Коли Корі Бродус оголосила про вагітність?

  • Нагадаємо, що Корі Бродус оголосила про вагітність у грудні 2024 року.

  • "У мене ризикована вагітність, і лікарі дуже хвилювалися за мене та дитину, але Бог опікується мною", – розповідала вона.

  • Корі Бродус – донька Snoop Dogg та його дружини, підприємиці Шанте Бродус. Вони одружилися у 1997 році. У подружжя народилося двоє синів і одна донька.