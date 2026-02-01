Донька репера Snoop Dogg втратила 10-місячну доньку

Донька американського репера Snoop Dogg, 26-річна Корі Бродус, повідомила про смерть маленької доньки Коді Дро. Трагічною звісткою дівчина поділилась учора, 31 січня.

В інстаграмі Корі опублікувала чорно-біле фото з донькою. Вона усміхається і тримає Коді на руках.

У понеділок я втратила кохання свого життя. Мою Коді,

– написала Корі Бродус.

Донька Snoop Dogg втратила доньку / Скриншот з інстаграму

Наречений Бродус, Вейн Дьюс, також поділився фотографією з донькою.

Я був найсумнішим відтоді, як ти покинула мене, Коді Дро. Але я знаю, що ти в мирі. Тато завжди любитиме тебе,

– написав він.

Вейн Дьюс повідомив про смерть доньки / Скриншот з інстаграму

На початку березня 2025 року Корі Бродус розповіла, що донька народилася у 6 місяців.

Я плакала і плакала, порівнювала і порівнювала, звинувачувала себе в тому, що не змогла дати їй все, що їй було потрібно. Але що б не сталося, Бог завжди показує мені, що я його дитина!,

– зазначила донька Snoop Dogg.

Корі також зізнавалась, що народила доньку за допомогою кесаревого розтину. Річ у тім, що лікарі повідомили їй про розвиток HELLP-синдрому – гемоліз (процес руйнування еритроцитів), підвищений рівень печінкових ферментів та низький рівень тромбоцитів.

10 місяців маленька Коді Дро провела у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. На початку січня донька Snoop Dogg повідомила, що дівчинка вже нарешті вдома.

Коли Корі Бродус оголосила про вагітність?