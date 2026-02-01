В інстаграмі Корі опублікувала чорно-біле фото з донькою. Вона усміхається і тримає Коді на руках.
У понеділок я втратила кохання свого життя. Мою Коді,
– написала Корі Бродус.
Донька Snoop Dogg втратила доньку / Скриншот з інстаграму
Наречений Бродус, Вейн Дьюс, також поділився фотографією з донькою.
Я був найсумнішим відтоді, як ти покинула мене, Коді Дро. Але я знаю, що ти в мирі. Тато завжди любитиме тебе,
– написав він.
Вейн Дьюс повідомив про смерть доньки / Скриншот з інстаграму
На початку березня 2025 року Корі Бродус розповіла, що донька народилася у 6 місяців.
Я плакала і плакала, порівнювала і порівнювала, звинувачувала себе в тому, що не змогла дати їй все, що їй було потрібно. Але що б не сталося, Бог завжди показує мені, що я його дитина!,
– зазначила донька Snoop Dogg.
Корі також зізнавалась, що народила доньку за допомогою кесаревого розтину. Річ у тім, що лікарі повідомили їй про розвиток HELLP-синдрому – гемоліз (процес руйнування еритроцитів), підвищений рівень печінкових ферментів та низький рівень тромбоцитів.
10 місяців маленька Коді Дро провела у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. На початку січня донька Snoop Dogg повідомила, що дівчинка вже нарешті вдома.
Коли Корі Бродус оголосила про вагітність?
Нагадаємо, що Корі Бродус оголосила про вагітність у грудні 2024 року.
"У мене ризикована вагітність, і лікарі дуже хвилювалися за мене та дитину, але Бог опікується мною", – розповідала вона.
Корі Бродус – донька Snoop Dogg та його дружини, підприємиці Шанте Бродус. Вони одружилися у 1997 році. У подружжя народилося двоє синів і одна донька.