В инстаграме Кори опубликовала черно-белое фото с дочкой. Она улыбается и держит Коди на руках.
В понедельник я потеряла любовь своей жизни. Мою Коди,
– написала Кори Бродус.
Дочь Snoop Dogg потеряла дочь / Скриншот из инстаграма
Жених Бродус, Уэйн Дьюс, также поделился фотографией с дочерью.
Я был самым грустным с тех пор, как ты покинула меня, Коди Дро. Но я знаю, что ты в мире. Папа всегда будет любить тебя,
– написал он.
Уэйн Дьюс сообщил о смерти дочери / Скриншот из инстаграма
В начале марта 2025 года Кори Бродус рассказала, что дочь родилась в 6 месяцев.
Я плакала и плакала, сравнивала и сравнивала, обвиняла себя в том, что не смогла дать ей все, что ей было нужно. Но что бы ни случилось, Бог всегда показывает мне, что я его ребенок!,
– отметила дочь Snoop Dogg.
Кори также признавалась, что родила дочь с помощью кесарева сечения. Дело в том, что врачи сообщили ей о развитии HELLP-синдрома – гемолиз (процесс разрушения эритроцитов), повышенный уровень печеночных ферментов и низкий уровень тромбоцитов.
10 месяцев маленькая Коди Дро провела в отделении интенсивной терапии новорожденных. В начале января дочь Snoop Dogg сообщила, что девочка уже наконец дома.
Когда Кори Бродус объявила о беременности?
Напомним, что Кори Бродус объявила о беременности в декабре 2024 года.
"У меня рискованная беременность, и врачи очень волновались за меня и ребенка, но Бог опекает меня", – рассказывала она.
Кори Бродус – дочь Snoop Dogg и его жены, предпринимательницы Шанте Бродус. Они поженились в 1997 году. У супругов родилось двое сыновей и одна дочь.