В инстаграме Кори опубликовала черно-белое фото с дочкой. Она улыбается и держит Коди на руках.

В понедельник я потеряла любовь своей жизни. Мою Коди,

– написала Кори Бродус.

Дочь Snoop Dogg потеряла дочь / Скриншот из инстаграма

Жених Бродус, Уэйн Дьюс, также поделился фотографией с дочерью.

Я был самым грустным с тех пор, как ты покинула меня, Коди Дро. Но я знаю, что ты в мире. Папа всегда будет любить тебя,

– написал он.

Уэйн Дьюс сообщил о смерти дочери / Скриншот из инстаграма

В начале марта 2025 года Кори Бродус рассказала, что дочь родилась в 6 месяцев.

Я плакала и плакала, сравнивала и сравнивала, обвиняла себя в том, что не смогла дать ей все, что ей было нужно. Но что бы ни случилось, Бог всегда показывает мне, что я его ребенок!,

– отметила дочь Snoop Dogg.

Кори также признавалась, что родила дочь с помощью кесарева сечения. Дело в том, что врачи сообщили ей о развитии HELLP-синдрома – гемолиз (процесс разрушения эритроцитов), повышенный уровень печеночных ферментов и низкий уровень тромбоцитов.

10 месяцев маленькая Коди Дро провела в отделении интенсивной терапии новорожденных. В начале января дочь Snoop Dogg сообщила, что девочка уже наконец дома.

Когда Кори Бродус объявила о беременности?