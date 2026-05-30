Дружина DREVO вразила весільним образом: скільки коштував її look від українського бренду

24-річний український співак DREVO одружився зі своєю коханою Яною. Для весільної церемонії наречена обрала ніжну сукню від українського бренду, яку доповнила чарівною фатою з мереживом.

Наречена вперше розкрила, де купувала своє вбрання. Про це Яна написала в інстаграмі. Тож скільки коштував її весільний look – дивіться далі в матеріалі.

Вас також може зацікавити Володимир Остапчук замилував кадрами ранку нареченого з 1,5-річним сином

Виявилося, що сукню ÉLISE кохана DREVO (Максим Дерев'янчук – справжнє ім'я співака) придбала в BALYKINA. Вона виготовлена з білого атласу та має відкриті плечі. Завдяки драпіруванню вбрання красиво підкреслює фігуру, створюючи ніжний і витончений образ. Казковості додає шлейфу по подолу. Вартість сукні – 63,800 гривень.

DREVO з дружиною / Фото Valentina Sporysh

Сукню доповнила довга фата з тюлю, оздоблена мереживом по краях. Вона красиво спадає на плечі та спину, додаючи весільному образу романтичності. Фата коштує 25 960 гривень.

Весільна сукня коханої DREVO / Фото Valentina Sporysh

Взуття Яна обрала від бренду Jimmy Choo.

Яна Рудник / Фото Valentina Sporysh

Коли DREVO та Яна Рудник побралися?

Наречена в інстаграмі написала, що відбулося це 26 травня, проте весільними кадрами пара вперше поділилася лише 29 травня.

Пара зареєструвала шлюб у ЗАГСі №1 у Києві. Згодом Максим і Яна влаштували фотосесію на природі.

Про заручини пари стало відомо 9 лютого цього року. Максим раніше зазначав, що вони з Яною разом уже кілька років, а знайомі ще довше, адже обоє родом із Вараша Рівненської області.