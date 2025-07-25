DREVO розповів про спільний трек з Усиком: хто перший запропонував фіт

Молодий український артист DREVO відомий не лише останнім хітом "Смарагдове небо", але й спільним треком з Олександром Усиком. Це пісня "Терпи, козак", основою для якої стали вірші чемпіона.

DREVO розповів про те, як виникла співпраця зі знаменитим боксером. Він поділився деталями в інтерв'ю Show 24.

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Музикант зауважив, що Олександр Усик написав йому першим. Після спілкування вони створили спільну пісню, текст для якої створив боксер.

Все вийшло дуже просто – він сам зі мною зв'язався. Ми поспілкувались, подружилися і зробили трек. Олександр написав текст, я також долучився – пісня складається з багатьох елементів,

– розповів DREVO.

DREVO – "Терпи, козак" (feat. Oleksandr Usyk): дивіться відео онлайн

Повне інтерв'ю з DREVO читайте в рамках проєкту Інтерв'ю24.

Співак назвав цю співпрацю "крутим досвідом". Він продовжує стежити за чемпіоном і не пропустив його останній бій з Даніелем Дюбуа. Нагадаємо, що Олександр Усик нокаутом переміг свого суперника та втретє став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

"Він мій кумир, я давно слідкую за його кар'єрою, дивився його бій з Дюбуа. Було дуже приємно попрацювати разом", – поділився DREVO.

З ким ще Усик записав спільний трек

Напередодні реваншу з Даніелем Дюбуа Артем Пивоваров та DJ Korolova презентували трек, до запису якого долучився Олександр Усик – Fight for Life. Боксер начитав для пісні кілька фраз.

Також артисти презентували кліп, де в центрі подій три персонажі – Усик як незламний та безстрашний воїн-шукач, Korolova як уособлення натхнення й гармонії та Артем Пивоваров – джерело вищої енергії. Цікаво, що ці персонажі можуть постати у майбутній відеогрі.