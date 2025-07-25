DREVO рассказал о том, как возникло сотрудничество со знаменитым боксером. Он поделился деталями в интервью Show 24.
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Музыкант заметил, что Александр Усик написал ему первым. После общения они создали совместную песню, текст для которой создал боксер.
Все получилось очень просто – он сам со мной связался. Мы пообщались, подружились и сделали трек. Александр написал текст, я также присоединился – песня состоит из многих элементов,
– рассказал DREVO.
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Полное интервью с DREVO читайте в рамках проекта Интервью24.
Певец назвал это сотрудничество "крутым опытом". Он продолжает следить за чемпионом и не пропустил его последний бой с Даниэлем Дюбуа. Напомним, что Александр Усик нокаутом победил своего соперника и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
"Он мой кумир, я давно слежу за его карьерой, смотрел его бой с Дюбуа. Было очень приятно поработать вместе", – поделился DREVO.
С кем еще Усик записал совместный трек
Накануне реванша с Даниэлем Дюбуа Артем Пивоваров и DJ Korolova презентовали трек, к записи которого присоединился Александр Усик – Fight for Life. Боксер начитал для песни несколько фраз.
Также артисты представили клип, где в центре событий три персонажа – Усик как несокрушимый и бесстрашный воин-искатель, Korolova как олицетворение вдохновения и гармонии и Артем Пивоваров – источник высшей энергии. Интересно, что эти персонажи могут появиться в будущей видеоигре.