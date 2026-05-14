Другий півфінал Євробачення-2026: де й коли дивитися прямий ефір

12 травня у Відні відгримів перший півфінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення. Уже сьогодні відбудеться другий півфінал, де виступлять представники з 15 країн, зокрема LELÉKA.

Артисти боротимуться за право вийти у гранд-фінал Євробачення-2026, який пройде в суботу, 16 травня.

Де дивитися другий півфінал Євробачення-2026?

Другий півфінал Євробачення-2026 транслюватиме Суспільне. Прямий етер розпочнеться о 22:00 за київським часом. Шоу коментуватиме Тімур Мірошниченко та Світлана Табарарова.

Пісенний конкурс можна буде дивитися і слухати на таких платформах:

Як повідомляє Суспільне, на ютуб-каналі Євробачення Україна буде доступна трансляція з коментаторської, без виступів учасників. На телебаченні та діджиталі буде переклад жестовою мовою.

Порядок виступів у другому півфіналі

Болгарія

Азербайджан

Румунія

Люксембург

Чехія

Вірменія

Швейцарія

Кіпр

Латвія

Данія

Австралія

Україна

Албанія

Мальта

Норвегія

Також глядачі побачать виступи представників Франції, Австрії та Великої Британії.

Порядок виступив у другому півфіналі Євробачення-2026 / Фото з інстаграму конкурсу

