Результати голосування у другому півфіналі Євробачення-2026: які країни не пройшли до фіналу
- До фіналу Євробачення-2026 пройшли 10 країн з другого півфіналу, включаючи Україну.
- Країни Великої четвірки та Австрія автоматично проходять до фіналу.
14 травня у Відні пройшов другий півфінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення. На сцені у Wiener Stadthalle виступили 15 півфіналістів, зокрема й українська співачка LELÉKA.
Однак лише 10 з них вдалося пройти до гранд-фіналу Євробачення-2026. Про результати голосування у другому півфіналі – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.
Другий півфінал Євробачення-2026: результати голосування
За результатами голосування, у фінал Євробачення-2026 пройшли такі країни:
- Болгарія: Dara – Bangaranga
- Україна: LELÉKA – Ridnym
- Норвегія: Jonas Lovv – YA YA YA
- Австралія: Дельта Гудрем – Eclipse
- Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
- Мальта: Ейдан – Bella
- Кіпр: Antigoni – JALLA
- Албанія: Alis – Nân
- Данія: Серен Торпегор Лунд – Før Vi Går Hjem
- Чехія: Даніель Жижка – Crossroads
Водночас не потрапили до гранд-фіналу Азербайджан, Люксембург, Вірменія, Швейцарія та Латвія.
Всі країни, які пройшли у гранд-фінал Євробачення-2026 / Скриншот з онлайн-трансляції
Які ще країни пройшли до гранд-фіналу Євробачення-2026?
За підсумками голосування у першому півфіналі до гранд-фіналу потрапили представники Греції, Фінляндії, Бельгії, Швеції, Молдови, Ізраїлю, Сербії, Хорватії, Литви та Польщі.
Окрім них, автоматично до фіналу проходять країни "Великої четвірки" – Італія, Німеччина, Франція та Велика Британія. Вони потрапляють до фіналу без участі у відборі, адже є найбільшими фінансовими донорами Європейської мовної спілки (EBU).
Також автоматичне місце у гранд-фіналі отримує країна-переможець тогорічного конкурсу. У 2026 році це – Австрія.
Нагадаємо, гранд-фінал Євробачення-2026 відбудеться 16 травня.