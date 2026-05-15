Однако только 10 из них удалось пройти в гранд-финал Евровидения-2026. О результатах голосования во втором полуфинале – смотрите далее в материале 24 Канала.

Второй полуфинал Евровидения-2026: результаты голосования

По результатам голосования, в финал Евровидения-2026 прошли такие страны:

Болгария: Dara – Bangaranga

Украина: LELÉKA – Ridnym

Норвегия: Jonas Lovv – YA YA YA YA

Австралия: Дельта Гудрем – Eclipse

Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Мальта: Эйдан – Bella

Кипр: Antigoni – JALLA

Албания: Alis – Nân

Дания: Серен Торпегор Лунд – Før Vi Går Hjem

Чехия: Даниэль Жижка – Crossroads

В то же время не попали в гранд-финал Азербайджан, Люксембург, Армения, Швейцария и Латвия.

Все страны, которые прошли в гранд-финал Евровидения-2026 / Скриншот из онлайн-трансляции

Какие еще страны прошли в гранд-финал Евровидения-2026?

По итогам голосования в первом полуфинале в гранд-финал попали представители Греции, Финляндии, Бельгии, Швеции, Молдовы, Израиля, Сербии, Хорватии, Литвы и Польши.

Кроме них, автоматически в финал проходят страны Большой четверки – Италия, Германия, Франция и Великобритания. Они попадают в финал без участия в отборе, ведь являются крупнейшими финансовыми донорами Европейского вещательного союза (EBU).

Также автоматическое место в гранд-финале получает страна-победитель прошлогоднего конкурса. В 2026 году это – Австрия.

Напомним, гранд-финал Евровидения-2026 состоится 16 мая.