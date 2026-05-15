Однак лише 10 з них вдалося пройти до гранд-фіналу Євробачення-2026. Про результати голосування у другому півфіналі – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Вас також може зацікавити Відбувся другий півфінал Євробачення-2026: відео виступів всіх конкурсантів

Другий півфінал Євробачення-2026: результати голосування

За результатами голосування, у фінал Євробачення-2026 пройшли такі країни:

Болгарія: Dara – Bangaranga

Україна: LELÉKA – Ridnym

Норвегія: Jonas Lovv – YA YA YA

Австралія: Дельта Гудрем – Eclipse

Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Мальта: Ейдан – Bella

Кіпр: Antigoni – JALLA

Албанія: Alis – Nân

Данія: Серен Торпегор Лунд – Før Vi Går Hjem

Чехія: Даніель Жижка – Crossroads

Водночас не потрапили до гранд-фіналу Азербайджан, Люксембург, Вірменія, Швейцарія та Латвія.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати



Всі країни, які пройшли у гранд-фінал Євробачення-2026 / Скриншот з онлайн-трансляції

24 Канал та 66 ОМБр відкрили збір на дрони-перехоплювачі. Наша команда долучилась до збору, тож серед своїх читачів розіграємо тематичний подарунок, який спеціально для вас привеземо з Євробачення, що відбудеться у Відні вже цього тижня.



Будь-який донат – це не лише знищені ворожі цілі в українському небі, а й можливість отримати згадку про пісенний конкурс, який знає увесь світ! Донатьте на банку та подаруйте незабутні емоції собі або рідним.

Які ще країни пройшли до гранд-фіналу Євробачення-2026?

За підсумками голосування у першому півфіналі до гранд-фіналу потрапили представники Греції, Фінляндії, Бельгії, Швеції, Молдови, Ізраїлю, Сербії, Хорватії, Литви та Польщі.

Окрім них, автоматично до фіналу проходять країни "Великої четвірки" – Італія, Німеччина, Франція та Велика Британія. Вони потрапляють до фіналу без участі у відборі, адже є найбільшими фінансовими донорами Європейської мовної спілки (EBU).

Також автоматичне місце у гранд-фіналі отримує країна-переможець тогорічного конкурсу. У 2026 році це – Австрія.

Нагадаємо, гранд-фінал Євробачення-2026 відбудеться 16 травня.