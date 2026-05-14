Зокрема, Франція, Велика Британія та Австрія. Цього вечора під номером 12 на сцені також заспівала представниця України LELÉKA. Відео виступів всіх учасників другого півфіналу Євробачення-2026 – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Dara – Bangaranga: дивіться виступ онлайн

Jiva – Just Go: дивіться виступ онлайн

Alexandra Căpitănescu – Choke Me: дивіться виступ онлайн

Люксембург: Єва Марія – Mother Nature: дивіться виступ онлайн

Даніель Жижка – Crossroads: дивіться виступ онлайн

Monroe – Regarde: дивіться виступ онлайн

Simon – Paloma Rumba: дивіться виступ онлайн

Вероніка Фусаро – Alice: дивіться виступ онлайн

Antigoni – JALLA: дивіться виступ онлайн

Cosmó – Tanzschein: дивіться виступ онлайн

Atvara – Ēnā: дивіться виступ онлайн

Серен Торпегор Лунд – Før Vi Går Hjem: дивіться виступ онлайн

Дельта Гудрем – Eclipse: дивіться виступ онлайн

LELÉKA – Ridnym: дивіться виступ онлайн

Віддати голос за свого фаворита можна через мобільний додаток Eurovision Song Contest, надсилати смс-повідомлення з порядковим номером улюбленця або проголосувати на сайті.

Що треба знати про виступ LELÉKA у Євробаченні-2026?

Українська співачка вийшла на сцену пісенного конкурсу разом із бандуристом Ярославом Джусем. Артистка представила пісню Ridnym, яка поєднує українську та англійську мови. Композиція розповідає про зв'язок із рідними, власним корінням і внутрішню силу, що допомагає залишатися близькими навіть на відстані.

Для виступу команда обрала вбрання від української дизайнерки Лілії Літковської – засновниці бренду LITKOVSKA. До створення образів також долучилася Маргарита Шекель.

Режисером-постановником номера став Ілля Дуцик, а над хореографією працювала постановниця Галина Пеха.

