Народжений серцем, – Інна Мірошниченко зворушила відео, як за 2 роки змінився названий син
- Тімур та Інна Мірошниченки відзначили другу річницю з дня, коли вони зустріли сина Марселя, поділившись зворушливим відео про його зміни.
- Інна Мірошниченко висловила вдячність Марселю, зазначивши, що любов може лікувати.
Тімур та Інна Мірошниченки розповіли, що минуло вже два роки, як вони усиновили Марселя. За цей час хлопчик змінився до невпізнання.
Зіркові батьки поділилися зворушливим відео, в якому показали знімки з Марселем: від першої зустрічі до останніх щасливих фото та відео. Про це пише Show 24 з посиланням на їхній інстаграм.
До слова Моя історія непроста, – Міка Ньютон чесно відповіла, чи хотіла б стати мамою
Тімур та Інна Мірошниченки поділилися, що вперше побачили сина 2 роки тому – 9 червня 2023 року. Вже тоді вони зрозуміли, що знайшли одне одного.
Рівно 2 роки тому, 09.06.23, ми вперше побачили сина! Не "складний випадок" чи "подумайте добре", а сина, бо ми знали, що це він привів нас до себе. І всі ці деталі вже не мають значення, бо ми нарешті знайшли одне одного! 2 роки абсолютного щастя! Дякую, що вибрав нас, сину! Народжений серцем,
– написала Інна.
Дружина шоумена додала, що Марсель став доказом: любов може лікувати, а прийняття відкривати нові світи.
Як змінився Марсель за два роки: дивіться відео
Нагадаємо, раніше Тімур Мірошниченко прокоментував, чи готове подружжя до поповнення у сім'ї. Ведучий поділився, що вони "ніколи не кажуть "ні", однак зараз для цього немає потрібних умов. Раніше ж Інна Мірошниченко розповідала, що має сумнів: народити біологічно, чи серцем.